La creatività degli alunni delle De Amicis di Busto Arsizio a servizio del rispetto per l’ambiente

Il prato utilizzato per realizzare le aiuole del Ti & Ti park di piazza Trento Trieste sarà donato alle scuole de Amicis di via Pastrengo: lo ha annunciato il consigliere delegato al Verde Orazio Tallarida, durante la presentazione del progetto Busto pulita dell’istituto De Amicis. Il prato sarà utilizzato per abbellire il cortile dove già si trovano un orto didattico e altri spazi verdi dove la scuola svolge alcune attività nell’ambito del progetto green school.

Il progetto consiste nella realizzazione di alcuni cartelli che invitano al rispetto delle principali regole a tutela dell’ambiente che saranno affissi in prossimità delle scuole e in alcuni parchi; sono stati progettati su suggerimento del sindaco che rispondendo a una mail dei ragazzi li aveva appunto invitati a progettare un supporto comunicativo che fosse efficace a prevenire il problema dei rifiuti abbandonati per le strade.

Alla presentazione hanno preso parte l’assessore Loschiavo e le insegnanti che hanno seguito il progetto, Brigitte Santomarco e Maria Rosaria Toia, e gli studenti Giacomo Rivolta e Aurora Conselmo (quest’ultima autrice anche del logo del Ti & Ti park).