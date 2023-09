La diocesi di Milano in pellegrinaggio a Loreto per il centenario di monsignor Macchi

E’ stato molto partecipato il pellegrinaggio Loreto – Assisi organizzato dalla diocesi di Milano per ricordare il 100esimo anniversario della nascita di monsignor Pasquale Macchi.

Un viaggio durato tre giorni che ha visto il clou nella celebrazione al santuario di Loreto, alla quale hanno partecipato anche l’arcivescovo Mario Delpini, il prevosto di Varese monsignor Luigi Panighetti e l’arciprete del sacro Monte don Eros Monti.

Nato a Varese nel 1923, Pasquale Macchi fu ordinato sacerdote nel 1946. Dopo la laurea in Lettere moderne all’Università Cattolica di Milano, fu segretario personale di Giovanni Battista Montini, dal 1954 al 1963 come arcivescovo di Milano e dal 1963 al 1978 come Pontefice. Dopo la morte di Papa Montini (6 agosto 1978), monsignor Macchi divenne arciprete del Santuario del Sacro Monte di Varese. Il 10 dicembre 1988 Giovanni Paolo II lo nominò Arcivescovo prelato di Loreto: rimase in carica fino al 7 ottobre 1996, quando rassegnò le proprie dimissioni.

Trascorse gli ultimi anni nel Monastero delle Romite Ambrosiane a Bernaga di Perego (Lecco), dove continuò nell’opera di studio e di divulgazione della figura e del magistero di Paolo VI. Morì a Milano il 5 aprile 2006, a 82 anni. I funerali furono celebrati nel Duomo di Milano e vennero presieduti dal cardinale Dionigi Tettamanzi. Monsignor Macchi riposa nel cimitero di Casciago (Varese).