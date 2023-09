La domenica di ritiro della giunta di Varese fa arrabbiare la Lega: “Party privato o appuntamento istituzionale?”

Il “ritiro” di fine estate della maggioranza di Galimberti che si svolgerà alla scuola pubblica Silvio Pellico fa arrabbiare la Lega. «Ci chiediamo a che titolo e con quali modalità venga utilizzata una scuola pubblica per un incontro di partito» dichiara Stefano Angei, Vicecapogruppo della Lega in Consiglio comunale.

«La nostra interrogazione non vuole essere maliziosa -puntualizza- ma vogliamo soltanto sapere se è possibilità di tutti, quella di affittare una scuola pubblica per farci degli eventi, vorremmo anche saperne gli eventuali costi, visto che sul sito del comune le uniche sale disponibili per la locazione sono: la sala di Varesecorsi, l’Auditorium del Liceo, sala Montanari e il salone Estense».

Proprio per questo motivo è stata presentata una interrogazione «perchè non sappiamo se si tratti di un evento istituzionale al quale anche noi consiglieri cosiddetti di “minoranza”,concetto molto politico ma non istituzionali, avremmo dovuto ricevere l’invito di partecipazione, e quindi presupponiamo invece che questo evento sia da considerarsi come un evento “privato” dove alcuni esponenti della giunta e del consiglio si incontrano con altri esponenti di partito».

«Attendiamo fiduciosi la risposta che ci verrà data sulla questione, se si tratti di una Party o di un evento istituzionale. Alla fine saremo contenti di dire ai varesini che anche loro -Chiosa Angei- potranno chiedere in affitto spazi delle scuole pubbliche comunali per i loro eventi».