La Eolo-Kometa al Giro di Slovacchia. In gruppo anche Ravasi e Santaromita

Prende il via mercoledì 13 settembre il Giro di Slovacchia di ciclismo – il 67° Okolo Slovenska – che si sviluppa su cinque tappe tutte con percorso “vallonato” e che termina domenica 17 a Puchov.

L’elenco iscritti è di buon livello, grazie alla partecipazione di quattro squadre del World Tour (Soudal-Quick Step, Jumbo-Visma, Astana-Qazaqstan e Groupama-FDJ) e a diverse Professional importanti tra cui le tre italiane della categoria. Ovvero la Eolo-Kometa, la Green Project-Bardiani e il Team Corratec.

La Eolo ruoterà attorno a Mirco Maestri, fresco di rinnovo sino al 2025 e capitano di un gruppo nel quale Simone Bevilacqua e Javi Serrano proveranno a inserirsi nelle prime posizioni. Le frazioni sembrano infatti per ruote veloci capaci di reggere su salite nervose: l’italiano e lo spagnolo sono indicati per questo ruolo.

Il gruppo diretto da Biagio Conte punta a tornare dalla Slovacchia con una vittoria ed è completato da Davide Bais, Andrea Pietrobon, Samuele Rivi (fresco della prima vittoria “pro”) e dall’ungherese Erik Fetter.

Tra gli avversari del team basato a Besozzo ci saranno anche altri due corridori varesotti. Edward Ravasi è reduce da alcuni buoni risultati (QUI l’articolo) e sarà al via con la maglia degli austriaci del Team Hinkrow-Advarics: il 29enne di Besnate non sarà sul suo terreno d’elezione, la salita, ma può farsi notare in un contesto competitivo. Con la Green Edge ci sarà invece Alessandro Santaromita, il giovane scalatore di Arcisate torna in gara dopo quasi un mese e proverà ad affinare la gamba per il finale di stagione.

ALBA E FORTU IN TOSCANA – Sempre mercoledì 13 si disputa il Giro della Toscana di 190 chilometri, con partenza e arrivo a Pontedera. Occhi puntati sul fuoriclasse della UAE Emirates Tadej Pogacar (che ha già annunciato la presenza alla Tre Valli di cui è campione uscente), primo favorito della corsa. Anche qui ci sarà la Eolo-Kometa che torna ad affiancare i due capitani di questi anni, Lorenzo Fortunato e Vincenzo Albanese. Entrambi sono destinati a passare a squadre World Tour (il bolognese nella Astana, il campano nella Arkea) ma in quest’ultimo scorcio di stagione vogliono lasciare il segno con il team che li ha lanciati ai livelli più alti.