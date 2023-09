La famiglia al centro de “La Casa di Varese”, una festa per inaugurare i nuovi progetti

Sono state presentate ieri, domenica 17 settembre, in Piazza di San Vittore, a Varese, le nuove attività del “Centro per la Famiglia” della Fondazione “La Casa di Varese”.

Il programma dell’evento prevedeva una serie di attività pensate per coinvolgere la comunità locale: attività Ludico-Ricreative per le Famiglie, spettacolo di “Intrecci Teatrali”, Santa Messa presso la Basilica di San Vittore celebrata dall’Arcivescovo Mario Delpini

Un punto culminante dell’evento è stata l’esposizione di una mostra dedicata ai più piccoli, con disegni raccolti nella scorsa stagione durante l’iniziativa “Fai Volare il Tuo Sogno” del Teatro di Varese, diretto da Filippo De Sanctis. Questi disegni saranno l’ispirazione per uno spettacolo successivo intitolato “Pescando un sogno”, ideato da Andrea Gosetti, regista di “Intrecci Teatrali”.

Questo progetto coinvolge molte organizzazioni e istituzioni locali, con il coordinamento di Ats Insubria. Tra i partecipanti figurano l’Ufficio di piano del Distretto di Varese e Tradate, il Decanato di Varese, il Centro di aggregazione giovanile Kolbe, ASST Settelaghi, APS Mamme in Cerchio, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, la Società Marcé Italiana Salute Mentale Perinatale, il Forum delle Associazioni Familiari Lombardia ed alcuni Istituti scolastici.

Il direttore della Fondazione, il dottor Giuseppe Tarantino, ha riferito che finora sono stati attivati sette sportelli sul territorio:

Tre sportelli “Ti Ascolto” nel Decanato varesino, situati negli oratori di San Fermo, Malnate e Centro Aggregazione Giovanile Kolbe, con l’obiettivo di offrire consulenza psico-pedagogica per giovani tra gli 11 e i 21 anni e le loro famiglie.

Due sportelli “InformaFamiglie” nel comune di Varese e nella casa di comunità di Tradate, pensati per fornire alle famiglie accesso rapido alle informazioni utili alla vita quotidiana e alle opportunità offerte dal territorio.

Uno sportello “Dolcemente Mamma e Papà” ad Azzate, all’interno dell’associazione Mamme in Cerchio, rivolto a neo-genitori o neo-coppie genitoriali per affrontare problemi di natura relazionale, sociale, educativa e affettiva.

Uno sportello di mediazione famigliare presso il Palazzo di Giustizia di Varese, in collaborazione con il Tribunale di Varese, l’Ordine degli Avvocati di Varese e il Comune di Varese.

Questi servizi sono stati attivati gradualmente a partire da settembre 2022 e hanno già coinvolto più di duecento famiglie, con un totale di 449 ore di attività. Il logo scelto per il “Centro per la Famiglia” rappresenta un poliedro, simbolo della complessità e della ricchezza del territorio, con il motto “Insieme per il bene comune”.

“La costituzione di questo partneriato composto da realtà diverse ma accumunate dalla passione per l’umano, ha detto il presidente della Fondazione “la Casa di Varese” don Giampietro Corbetta, aspira ad alimentare un sogno condiviso che porti alla costruzione del bene comune, dove poter curare e rigenerare relazioni buone a livello comunitario”.