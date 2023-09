La fermata del pullman alla Schiranna è pericolosa. Il Presidente della Provincia promette una soluzione

“La fermata del pullman lungo la Provinciale alla Schiranna è pericolosa”. La segnalazione è arrivata al consigliere Domenico Esposito che ha sollevato il problema: « Gli studenti che devono raggiungere il polo scolastico di Gavirate prendono il pullman alla fermata che, però, non offre alcuna sicurezza».

La fermata segnalata è quella della SP1 appena dopo la rotonda che porta verso Lissago/Valleluna/Bobbiate dove esiste solo la linea di delimitazione della carreggiata.

Il tema è complesso e coinvolge più enti tra cui la Provincia di Varese il cui Presidente Marco Magrini commenta: «Mi attiverò per trovare una soluzione alla segnalazione che abbiamo ricevuto e che Provincia ha subito accolto. Insieme agli uffici tecnici organizzeremo degli incontri per dare una risposta a questa criticità presente sul territorio».

Il tema coinvolge, come dicevamo, più enti: la palina presente, che è omologata e rispetta il codice della strada, è di competenza dell’azienda Autolinee varesine e implica il divieto di sosta nei 15 metri prima e dopo la fermata, per garantire la sicurezza dei passeggeri dell’autobus.

La realizzazione di un’eventuale pensilina spetterebbe al Comune di Varese e all’ufficio dell’arredo urbano.

È di competenza della Provincia, invece, l’eventuale realizzazione di un golfo di fermata per il bus, elemento che, al momento, non è previsto ma che certamente potrebbe essere preso in considerazione inl futuro, dopo un’attenta valutazione della sicurezza dei pedoni anche sul percorso di avvicinamento alla fermata stessa da svolgere in sinergia con l’amministrazione comunale e Autolinee varesine. Sono già in corso degli incontri tra Provincia e il Comune di Varese per realizzare delle valutazioni tecniche sulle fermate del bus lungo le provinciali, compresa la SP1.