La festa dell’estrema destra a Fagnano Olona si farà

La festa dell’associazione neofascista di Lealtà e Azione si farà a Fagnano Olona, nell’area festa di via Liserta, sabato 9 settembre. Questa mattina il sindaco Marco Baroffio, anche se controvoglia, ha dovuto concedere l’area pubblica a seguito della presentazione della Scia, la dichiarazione di inizio attività necessaria per questo tipo di manifestazioni a sfondo politico.

Siamo in democrazia, diranno alcuni, ma certamente l’evento che tratterà temi politici di attualità come la guerra in Ucraina e le tensioni in Kosovo, la maternità surrogata, la questione climatica e la cancel culture offrirà un punto di vista da parte di un gruppo che si ispira chiaramente al regime che la democrazia l’aveva abolita.

Prefettura e questura vigileranno sull’evento per evitare problemi di ordine pubblico.