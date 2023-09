La festa di Pensiero Meticcio al canile-gattile di Gallarate

Anche quest’anno l’associazione Pensiero Meticcio organizza la festa annuale al canile-gattile di Gallarate: il 24 settembre 2023, dalle 15 alle 20 alla sede di via Degli Aceri 15 a Gallarate, ci saranno musica live, cibo veg, birrette, patatine, crepes e tante altre forme di intrattenimento e convivialità. Si mangia, si beve e si chiacchiera seduti sulle balle di fieno, c’è la sfilata dei cani nel “boschetto” dietro al canile, ci sono gli stand da visitare.

«Siamo così impegnati sul campo da avere sempre troppo poco tempo per stare insieme: questa è la volta buona! Non mancate! Invitiamo calorosamente tutti coloro che ci sostengono o vogliono conoscerci: partecipare a questo evento significa agire in sostegno alle attività di cura e riaffido degli animali abbandonati» spiegano dall’associazione.

«Ci occupiamo, 11 ore al giorno per 365 giorni l’anno, di accogliere in particolare cani e gatti di una grande area del varesino. Senza il vostro supporto non potremo continuare a fare ciò che facciamo». La festa è anche un modo per conoscere questa realtà e il pensiero che c’è dietro, che offre a ogni cane e gatto – anche quelli più anziani, segnati o traumatizzati – una nuova possibilità.

Il gruppo è attivo non solo sull’ordinario, ma anche nei progetti a più lungo termine: «In questa occasione indiremo una campagna di tesseramento soci che punta ad allargare la partecipazione democratica associativa interna e lanceremo una raccolta fondi volta a realizzare il nuovo progetto del “campo meticcio solidale”, ideato in supporto alle famiglie in difficoltà. Perchè prevenire è meglio che curare… Il nostro obiettivo è che i canili e gattili cessino finalmente un giorno di esistere».