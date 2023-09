La Fiera di Varese arriva alla sua 45esima edizione: protagonista l’acqua e la solidarietà

Fiera di Varese torna alla Schiranna dall’8 al 17 settembre per il suo tradizionale appuntamento.

In un’area Espositiva di 6.000 metri quadrati sono attesi circa 60mila visitatori e si potranno trovare oltre 100 espositori provenienti principalmente dalla provincia di Varese, esponenti del mondo produttivo e commerciale del territorio, incontri, talk-show spettacoli, esibizioni e una grande area dedicata allo street food.

Fil rouge di questa 45° edizione sarà l’acqua, un tema di attualità oltre che risorsa essenziale del territorio, caratterizzato dalla centralità del lago di Varese che ospita la sede della Fiera: luogo dove natura, sport, cultura e turismo trovano una delle più belle espressioni dell’identità cittadina.

Anche per questa edizione è confermato l’ingresso gratuito: «Una delicatezza nei confronti delle famiglie varesine che non è affatto scontata, e che non succede in molte fiere simili» ha commentato Stefania Cipolat, che partecipa con il suo Lab alle iniziative di Impresa Donna di Confesercenti, che partecipaerà alla Fiera “per portare i commercianti del centro città alla Schiranna.

L’inaugurazione si terrà venerdi 8 settembre alle 18.30 al cospetto delle principali autorità locali a seguire il grande spettacolo delle Fontane Luminose Danzanti, uno degli eventi speciali che animerà il primo weekend della Fiera.

«II ringraziamento va alle imprese e agli imprenditori del territorio che ogni anno con entusiasmo sono al centro di questo evento, a tutti i soggetti coinvolti, come il Tavolo del Turismo, Camera di Commercio, Avt, Confesercenti che per la prima volta porta il commercio varesino in fiera e le associazioni di volontariato della Varese solidale che ospiteremo al nostro stand – ha commentato Ivana Perusin, vicesindaco di Varese e assessore alle attività produttive – Oltre alle tante realtà che ogni anno mettono in campo un lavoro di rete essenziale e prezioso per consentire lo svolgimento dell’evento. Una manifestazione legata al nostro lago e che quest’anno celebra il tema dell’acqua, risorsa importante del territorio dal punto di vista turistico, ambientale»”

«Un’edizione che si pone come obiettivo quello di dare slancio all’operatività del tessuto economico della città e della provincia di Varese. Quest’anno abbiamo ripensato e ricostruito il progetto fiera, tenendo fede alla tradizione della fiera multisettoriale e inserendo alcuni elementi di novità, coinvolgendo in modo fattivo tutte le categorie economiche perché Fiera di Varese è un appuntamento simbolo, che ha alle spalle una storia importantissima, da coltivare e valorizzare – ha commentato Pietro Garavaglia, Ad di Chocolat Pubblicità Segreteria Organizzativa della manifestazione – Se i dati di affluenza ci daranno ragione vorrà dire che avremo gettato le premesse per la crescita di un appuntamento che già oggi rappresenta la più grande fiera di pubblico del territorio, un strumento valido per ridare fiducia al mercato e alle imprese».

La fiera, tradizionalmente multisettoriale riunirà come sempre arredamento, edilizia, efficienza energetica, tempo libero e alimentare ma non mancherà uno Speciale Benessere che si snoderà tra esposizione, dimostrazioni ed esibizioni, prove pratiche e conferenze con un orientamento verso le discipline olistiche, alimentazione biologica ed architettura ecosostenibile.

«Sono ormai sei anni che collaboriamo con il Comune di Varese e insieme abbiamo fatto crescere il progetto arrivato alla 45esima edizione – ha commentato Michela Ferro di AD Publicità – Noi ci sentiamo in realtà solo un braccio operativo di un progetto che vive al di là di noi: coinvolgere aziende che fanno sempre piu fatica a lavorare e proporsi è sempre più difficile ma la realtà è che la fiera di Varese piace, e il progetto funziona. Ci aspettiamo almeno 60mila visitatori, il numero che abbiamo raggiunto l’anno scorso, e ci presentiamo con qualche novità: come il padiglione unico, seimila metri quadri di esposizione che unisce commercio, istituzioni e area eventi».

ALFA PROPONE RIFLESSIONI SULL’ACQUA CON MARIO GIULIACCI E RISATE CON I COMICI DI ZELIG

Un’importante coinvolgimento delle categorie economiche del territorio caratterizza questa edizione della Fiera di Varese, a partire dal Main Partner Alfa Srl, il Gestore del Servizio Idrico Integrato della provincia di Varese. «La nostra presenza in Fiera è importante per diffondere la cultura dell’acqua, proprio al centro di questa edizione – spiega il presidente Paolo Mazzucchelli – Abbiamo scelto di partecipare perché siamo convinti che la Fiera possa fungere da cassa di risonanza, aiutandoci a diffondere conoscenza e consapevolezza. Obiettivo: sensibilizzare la cittadinanza alla tutela dell’ambiente»

Alfa, attraverso la sua testata giornalistica Alfa Notizie, porterà in fiera momenti di approfondimento e di confronto che vedranno protagonisti esperti di fama nazionale come il Colonnello Mario Giuliacci e la campionessa di canottaggio Ilaria Broggini. «Con loro parleremo di cambiamento climatico e del prezioso valore dell’idratazione, sia nella vita quotidiana che nello sport – continua Mazzucchelli – Ma ospiteremo anche incontri “più leggeri”, in compagnia di grandi comici come Leonardo Manera, Flavio Oreglio, Stefano Chiodaroli e Rocco Barbaro». Tutte le serate in programma nell’area eventi verranno trasmesse in diretta sul sito AlfaNotizie.it

Anche Camera di Commercio di Varese è in prima linea in Area Istituzionale per tutelare le esigenze e gli interessi dell’impresa e dei consumatori per garantire crescita e sviluppo delle aziende e soddisfazione dei cittadini. «La nostra presenza in fiera di Varese è necessaria per rafforzare e rendere sempre più efficace la logica di stretta sinergia con il sistema associativo nel suo complesso – ha spiegato, per la Camera di Commercio di Varese, Giacomo Mazzarino – saremo presenti con uno stand allestito in collaborazione con le associazioni dei consumatori rappresentate in consiglio Camerale come Adiconsum, Federconsumatori e Movimento Consumatori, con l’obiettivo di garantire il miglior servizio possibile ai cittadini che visteranno la Fiera».

SOLIDARIETÀ IN VETRINA NELLO STAND DEL COMUNE DI VARESE

Quest’anno la Fiera di Varese coincide con Aggiungi un pasto a Tavola, la cena solidale sul sagrato di San Vittore organizzata da VareseSolidale, un pool di realtà di volontariato varesine che lavorano insieme per questa occasione conlo scopo di aiutare le realtà che danno da mangiare ai più poveri. E il Comune di Varese ha scelto di ospittarli nel loro spazio in fiera per vendere i biglietti della grande cena, della lotteria annessa e, soprattutto, per far conoscere le realtà solidali al grande pubblico della Fiera di Varese. «Nello stand saranno presenti, a turno, diverse associazioni che fanno parte di Varesesolidale per farsi conoscere, per raccontare il buono e il bene che ogni giorno si fa a Varese – ha spiegato don Marco Casale, che coordina questo insieme benefico – Ormai siamo all’ottava edizione della cena solidale, che quest’anno cade proprio il 16 settembre, durante le giornate della fiera».

«È importante mostrare le realtà di volontariato varesine ai visitatori della fiera – ha sottolineato l’assessore ai servizi sociali Roberto Molinari – ce ne sono moltissime, e se i cittadini fossero piu consapevoli della grandissima attività di volontariato che c’è in città sarebbero meno attanagliati dall’angoscia che in questo periodo impera».

I COMMERCIANTI DEL CENTRO ALLA SCHIRANNA GRAZIE A CONFESERCENTI: CON LORO ANCHE UN OPENMIC E UNO SPETTACOLO TEATRALE ITINERANTE

Novità per questa edizione è la presenza in Fiera di Confesercenti Varese. Per la prima volta l’associazione di categoria, insieme alla sezione Impresa donna, ha deciso di presentarsi con due stand, uno istituzionale e l’altro commerciale in cui si presenteranno, a rotazione, una decina di imprese legate al commercio e ai servizi. «La Fiera è la più importante vetrina per l’economia del territorio – ha affermato Rosita De Fino, direttore territoriale di Confesercenti Lombardia – e quindi abbiamo deciso di esserci, proponendo uno spazio condiviso ai nostri associati, con l’augurio che possa essere un volano per un progetto più strutturato per l’anno successivo. E ad aderire sono stati già diversi, con i loro prodotti e i loro servizi: dal centro Beccaria alla drogheria Vervellini, dagli abiti di Too Sisters, alla associazione di psicoterapeuti».

Confesercenti organizzerà anche due eventi: lo spettacolo teatrale itinerante “Vasi Comunicanti” organizzato con Karakorum Teatro, dove sarà possibile seguire con delle speciali cuffie i racconti di frontiera tra Varese e la Svizzera, e un Open Mic condotto dalla giornalista Stefania Radman, con la presenza di quattro autori – Alessio Merigo, Anna Botter, Matteo Inzaghi e Valeria Savatteri – che si “sifderanno” a raccontare le loro opere in un solo quarto d’ora.

LA FIERA DI VARESE PRENDE PER LA GOLA GRAZIE ALL’AREA FOOD

Come ormai da diversi anni a questa parte, a fare la parte del leone sarà il cibo di strada, che avrà un intero padiglione dedicato: si spazierà dalla cucina Regionale Italiana con la cucina emiliana che vedrà protagonisti lasagne, gnocco fritto, erbazzone, polpette parmigiane, tortelli e tortellini, sbrisolona e lambrusco passando per la cucina pugliese con bombette, orecchiette con cime di rapa e molto altro ancora, per gli arrosticini abruzzesi e poi la cucina spagnola con paella e tapas e dolci tipici della cucina sudamericana come i Churros.

Ad accogliere tutti i visitatori ci sarà l’oramai tradizionale bancone del Bar Fermento che unirà le sue due anime: quella della caffetteria accompagnata da assaggi di pasticceria e quella della birreria sullo stile baVarese caratterizzata da birre originali bavaresi e dalle migliori industriali sul mercato. Grande novità di questa stagione la presentazione ufficiale della “Birra Biancorossa” la birra artigianale del Varese Calcio prodotta a Vengono Inferiore appositamente per la società di calcio.

SPORT IN VETRINA, A PARTIRE DALLA NUOVA SQUADRA DEL VARESE CALCIO

Come tutti gli anni lo spazio della BaVarese Prost Fest, in collaborazione con la testata online varesesport.com, sarà teatro e vetrina per diverse realtà sportive della provincia di Varese. Momento di contatto e aggregazione tra le società, i tifosi e i visitatori della Fiera. Un appuntamento cresciuto anno dopo anno che è ora diventato un palcoscenico importante come per il Città di Varese, la squadra di calcio della città, che ha scelto proprio il palco della Fiera per la presentazione ufficiale della stagione 2023-24.

Sfileranno sul palco diverse realtà legate a diverse discipline sportive come la Canottieri Varese, il Rugby Varese, i Gorillas Varese American Football Team, la Von Pallanuoto, il Basket 7 Laghi, la Varese Basketball, Pallacanestro Varese Femminile e Malnate Vikings Baseball e Softball e molti altri.

FITTO IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI

Tanti gli eventi, i Talk Show, gli Spettacoli, i laboratori e gli incontri in Fiera di Varese. Si parte con la cerimonia inaugurale venerdì 8 settembre alle 18.30 a cui faranno seguito tre spettacoli delle Fontane Luminose Danzanti alle 20.30, 21.30 e 22.30 che si ripeteranno con gli stessi orari per tutto il primo fine settimana della Fiera, uno show unico ed emozionate vincitore di Italia’s Got Talent, una magica combinazione di giochi d’acqua, fuoco, musica e colori che saprà emozionare grandi e piccini.

Nei dieci giorni di manifestazione è poi previsto un calendario di eventi unico dove l’Acqua è al centro, nello specifico al centro del dibattito pubblico con Alfa, gestore unico della reta idrica provinciale. Si parte lunedì 11 settembre con “Acqua e sport: binomio vincente”. Sarà una serata dedicata al prezioso valore dell’idratazione nell’attività sportiva. Il direttore di Alfa Notizie Debora Banfi intervista il biologo Stefano Cattorini e la campionessa di canottaggio Ilaria Broggini. Mercoledì 13 settembre si affronta il tema “Prevenire le inondazioni? Si può?” Annalisa Berni e Chiara Cosco, rispettivamente Responsabile Acque Reflue e Responsabile Invarianza Idraulica di Alfa, sempre intervistate da Debora Banfi, accenderanno i riflettori sulle nuove frontiere dell’edilizia. Si parlerà in particolare di risparmio idrico e delle nuove frontiere dell’architettura. Infine, venerdi 15 settembre si parla di “Siccità e alluvioni: l’Italia che cambia”. Debora Banfi dialoga con il colonnello Mario Giuliacci; sarà una serata dedicata agli effetti del cambiamento climatico sul Varesotto e non solo. Si andrà oltre ai raccontarti sul che tempo farà, sarà un modo per svelare tante curiosità interessanti.

Andranno in scena in Area Incontri e Cultura leggerezza e risate con i comici del piccolo schermo. Da non perdere il nuovo format “…E dei fischi non parlarne mail” con i comici Stefano Chiodaroli, Leonardo Manera, Rocco Barbaro e Flavio Oreglio. Si parte martedì 12 alle ore 19.00 con Stefano Chiodaroli che intervista Leonardo Manera. Giovedì 14 sempre alle 19.00 lo spettacolo di Flavio Oreglio Storytelling – CABARET: L’ARTE RIBELLE di e con Flavio Oreglio, basata sui documenti dell’Archivio Storico del Cabaret Italiano e sulle ricerche del Centro Studi Musicomedians e dove quella che emerge è un’avventura artistica incredibile e meravigliosa (con proiezione video). Si chiude sabato 16 alle 19.00 Stefano Chiodaroli intervista Rocco Barbaro.

Tra i talk per la prima volta in Fiera di Varese due incontri organizzati in Area Incontri e Cultura da Confesercenti Varese, il primo sabato 9 dalle 14.00 alle 22.00 una esperienza immersiva dal titolo “VASI COMUNICANTI – RACCONTI DALLA FRONTIERA” a cura di Karakorum teatro, qui sarà possibile ascoltare in cuffia 14 racconti nati da un progetto pluriennale di raccolte di storie lungo la frontiera che corre tra Lombardia e Canton Ticino.

Domenica 10, dalle 18.00 “OPEN MIC” Salotto Culturale e Letterario a cura di Confesercenti Varese e Impresa Donna, la giornalista di Varesenews Stefania Radman condurrà un Derby Letterario dove quattro autori molto diversi tra loro avranno un quarto d’ora per raccontarsi. Incalzati dalla giornalista ci saranno Alessio Merigo che presenterà il suo giallo “Angelo senza nome”, Matteo Inzaghi, che proporrà il suo saggio cinematografico “Mai più cosi belli’, Anna Botter, che racconterà del suo libro di racconti “Signorine quasi perbene” e Valeria Savatteri, che descriverà il suo primo romanzo “A Distanza di Sicurezza” Quattro personalità e quattro libri molto diversi, che si alterneranno nel salotto della Fiera di Varese.

Inoltre, nello Spazio Benessere, tutti i giorni si alterneranno laboratori, dimostrazioni ed esibizioni: i dettagli sono sul sito, nell’area dedicata del programma.