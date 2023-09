La Fondazione Renato Piatti onlus corre con la Varese City Run

Fondazione Renato Piatti onlus è charity partner della Varese City Run, la mezza maratona ufficiale Fidal in programma domenica 8 ottobre 2023 per le strade di Varese. In particolare, un euro per ogni iscrizione alla VareseTEN la gara di 10km sia competitiva sia non competitiva e la Family Run il percorso di 3km adatto a tutti, saranno dedicati alla campagna di raccolta fondi “Campioni di solidarietà” con l’obiettivo di raccogliere 5mila euro per garantire alle persone con disabilità e autismo, e alle loro famiglie, la cura, l’assistenza e la riabilitazione di cui hanno bisogno per raggiungere la migliore qualità di vita possibile.

È possibile contribuire alla raccolta fondi anche online sulla pagina della Fondazione Piatti Onlus.

Con una donazione di 20 euro sarà possibile ritirare la maglia “Campioni di Solidarietà” da indossare durante la corsa, oppure nel tempo libero, a testimoniare la vicinanza alla causa. La t-shirt potrà essere ritirata allo stand di Fondazione Piatti dello sport village della Varese City Run sabato 7 e domenica 8 ottobre.

Ogni runner o gruppo sportivo potrà inoltre aprire sul sito di Fondazione Piatti un’azione di personal fundraising per attivare la propria community e partecipare al contest “Campioni di Solidarietà” la gara in cui vince non chi corre di più ma la solidarietà: in una serata di festa presso la sede di Via Crispi a Varese di Fondazione Piatti saranno premiati i runner che avranno raccolto di più e la squadra più numerosa.

«Essere nuovamente charity partner della Varese City Run è un’opportunità importante di cui siamo molto grati – afferma Emilio Rota, presidente di Fondazione Renato Piatti – insieme a tanti generosi runner potremo continuare a garantire a 700 persone con disabilità e autismo di tutte le età assistenza, cure e percorsi di inclusione. L’appello quindi è a iscriversi alla VareseTEN o alla Family RUN, donare e diventare insieme Campioni di Solidarietà!».

Una novità di quest’anno sarà la presenza il giorno della gara dei runner dell’associazione “Correre Oltre” che faranno vivere l’esperienza della corsa alle persone con disabilità di Fondazione Piatti grazie ad apposite carrozzine da running. Quest’anno inoltre, Varese City Run ospiterà allo Stadio Ossola venerdì 6 ottobre i bambini della scuola primaria Manfredini per la corsa solidale “Più veloci per l’autismo”.

Un mezzo per sensibilizzare bambini e ragazzi delle scuole su temi delicati come autismo. Oltre all’evento sportivo gli alunni sono coinvolti in momenti formativi ed esperienziali per capire in prima persona cosa provano i loro coetanei che vivono queste condizioni. Per tutta la durata della manifestazione i volontari di Fondazione Piatti saranno presenti con uno stand al Villaggio dello Sport.