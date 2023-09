La Fumagalli srl di Varese compie 50 anni, sindaco e assessori in visita

Il sindaco Galimberti, la vicesindaca Perusin e l’assessore Civati hanno visitato l’azienda Fumagalli srl, nella zona industriale di Varese sud, una realtà che quest’anno celebra i 50 anni di attività.

«Un traguardo significativo per una delle realtà storiche più importanti del tessuto produttivo cittadino – ha detto il sindaco – che mostra non solo capacità imprenditoriale ma anche attenzione alla sostenibilità e allo sviluppo di soluzioni all’avanguardia per un più basso impatto ambientale».

La visita ha riguardato sia i reparti tecnologicamente più avanzati sia il cantiere dove sta sorgendo un nuovo compendio industriale che andrà ad ampliare il polo produttivo dell’azienda, con particolare attenzione al risparmio energetico grazie all’installazione sul tetto del nuovo immobile di 800 pannelli solari.

«La nostra azienda familiare da 50 anni produce a Varese apparecchi di illuminazione che esporta in più di 130 nazioni – spiega Emmanuele Fumagalli, assistant General Manager – nel 2022 e 2023 è entrata nella top 10 delle aziende italiane con il maggiore tasso di export, pari al 97,1%, secondo un’indagine condotta da Il Sole 24 Ore. I nostri apparecchi di illuminazione sono realizzati in materiale composito con una tecnologia inventata da nostro padre fondatore dell’azienda».

A conclusione della visita, Giancarlo Fumagalli, fondatore dell’azienda, ha consegnato al sindaco una targa per ringraziare l’amministrazione comunale e gli uffici competenti per la collaborazione.