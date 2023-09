La Futura Volley trionfa nel “Mimmo Bellomo”. Tonello nuova capitana

Seconda vittoria consecutiva per la Futura Volley Giovani nel “Mimmo Bellomo”, il classico appuntamento precampionato giunto alla 43a edizione. Le biancorosse di Busto hanno battuto 3-1 in finale l’Albese in quello che è stato l’antipasto della prima giornata di Serie A2.

Partita non semplice, comunque, quella per il trofeo: solo nel primo set la squadra di Amadio ha chiuso con un buon margine di vantaggio (25-19). Poi le Cocche hanno subito la riscossa di Albese e infine si sono imposte con un doppio 25-21. Una battaglia in cui entrambe le squadre hanno mostrato sprazzi di bel gioco e non hanno mai mollato la presa.

Top scorer tra le bustocche la solita Zanette con 23 punti, seguita da Cvetnic a quota 16 e Furlan a 10. Brilla non solo l’attacco ma anche la difesa delle biancorosse con Bonvicini che si prende il titolo di MVP. Per la Tecnoteam brilla Longobardi (18 per la schiacciatrice), bene Zanotto con 13.

Nel frattempo la Futura ha eletto la propria capitana per la nuova stagione. A vestire i gradi sarà Viola Tonello, la centrale ligure classe 1994 che si appresta a disputare il secondo campionato con la maglia biancorossa. Erediterà il ruolo da Martina Balboni e avrà come vice l’altra genovese del gruppo, Sofia Rebora. (foto in alto da sin.: Rebora, Amadio e Tonello)