La Giornata della meraviglia a Capolago è la prima festa tra “rioni riuniti”

Domenica 1 ottobre all’oratorio di Capolago spettacoli, laboratori, merenda e aperitivi per grandi e piccini in collaborazione con i quartieri di Bizzozero e Masnago

La Cooperativa di Capolago, in sinergia con il Circolo di Bizzozero e la Società di Mutuo soccorso di Masnago, per la prima volta insieme aderiscono alla terza edizione della “Giornata della Meraviglia” e anticipano l’evento a domenica 1 ottobre (rispetto alla data ufficiale del 15 ottobre 2023).

La giornata è stata organizzata per condividere e far conoscere ciò che Marco Rodari, detto il Pimpa fa. Ossia portare un sorriso ai bambini che vivono nei paesi di guerra con il suo naso rosso.

Si tratta del primo progetto tra “rioni uniti”: «Il primo progetto, speriamo di molti», affermano i promotori. Il luogo dell’evento è l’oratorio di Capolago, in via Del Gaggio 2 a Varese, nella piccola frazione di Capolago, e il programma è ricco di attività ed eventi per piccini e non (QUI LA LOCANDINA).

Domenica 1 ottobre alle ore 14.30, l’associazione culturale Oplà presenta Circolo in Cielo, trasposizione di una favola per bambini che racconta la storia fantastica di dove è nato il circo.

In contemporanea l’associazione Varese in maglia, sarà presente con un laboratorio, finalizzato alla realizzazione della coperta della meraviglia: per partecipare è necessario portare con se i propri ferri, l’uncinetto e l’ago da lana!

Dalle 15.30 il gruppo folkloristico bosino proporrà canti della tradizione varesina, mentre Stefano animazione eventi, si occuperà della animazione per bambini.

Sempre allo stesso orario, Animaltouch Pet Terapy Aps, interverrà con i cani impegnati nelle attività di Pet Terapy.

A partire dalle ore 16, in collaborazione con la parrocchia di Capolago, sarà servita una frittellata gratuita e solidale, e partire dalle 17 “Le Delay” faranno intrattenimento con la loro musica, rievocando grandi successi per ragazzi ed adulti.

Il piatto forte è alle 17.30 con un aperitivo solidale e gratuito offerto da realtà della zona (Bar Giardino di Buguggiate, Terrazza Cavour di Buguggiate, Alpini di Capolago, Sam e Mariano di Morazzone, Trattoria del Ponte di Capolago e Ristorante da Annetta di Capolago).

L’evento è completamente gratuito, e per tutta la giornata saranno presenti bancarelle e stand di varie associazioni.

L’auspicio degli organizzatori è che sia il primo di una lunga serie di eventi, per far rivivere quei rioni, vicini a Varese in termini di chilometraggio, ma in realtà sembrano cosi distanti per mancanza di eventi e quant’altro.