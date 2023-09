La Lega di Malnate apre la campagna elettorale con un appello al centro destra unito

Aula consiliare piena questa sera a Malnate per l’incontro pubblico organizzato dalla Lega per fare il “bilancio del bilancio di fine mandato” dell’Amministrazione guidata da Irene Bellifemine.

Alla regia della serata la capogruppo in Consiglio comunale Paola Cassina e il segretario della sezione cittadina del Carroccio Stefano Negro che dopo 12 anni di commissariamento da settembre 2022 si è assunto l’onere di rilanciare il partito a Malnate che oggi conta solo una decina di iscritti.

«Nel mese di aprile la maggioranza ha fatto, con largo anticipo, il suo bilancio di fine mandato – ha spiegato Paola Cassina introducendo l’incontro – Un bilancio che non ci ha convinto e che questa sera vogliamo raccontare dal punto di vista dell’opposizione. Questa serata è anche un’occasione per raccontare il lavoro che in questi quattro anni abbiamo svolto nelle 29 sedute del Consiglio comunale convocate ad oggi». Lavoro che Cassina ha riassunto con i numeri: 129 atti ufficiali in quattro anni, di cui 77 mozioni e 52 interpellanze, ma che ha anche voluto dettagliare insieme a Negro e al consigliere Daniel Genualdi entrando nel merito «di una serie di questioni su cui la Lega ha fatto proposte di buon senso, quasi sempre inascoltata». I temi sono diversi, dalle fototrappole per “incastrare” chi non rispetta le regole per raccolta differenziata e decoro urbano alla gestione del verde pubblico, dall’annosa questione del Polo civico alla viabilità, fino ad arrivare alla situazione della Farmacia comunale.

Ma a dare il senso vero della serata – un’anteprima “soft” di campagna elettorale – sono stati i due ospiti a sorpresa intervenuti a chiudere l’incontro: il segretario provinciale della Lega e sindaco di Gallarate Andrea Cassani e l’ex sindaco di Saronno Alessandro Fagioli, componente del direttivo provinciale, ai quali si è aggiunto a incontro pubblico concluso, il deputato tradatese Stefano Candiani.

«Faccio i miei complimenti a questi consiglieri così preparati – ha detto Cassani – che lavorano nel puro interesse del loro paese. C’è una grande qualità del lavoro svolto e questo è importante anche in vista delle elezioni del prossimo anno. La speranza è quella di poter andare alle urne anche a Malnate con un centro destra unito, e come segretario della Lega farò pressioni perché questo si realizzi».