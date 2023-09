“La maglia della Pro Patria non si taglia”, Asia Confortino premiata al Gentleman Fair Play

Un premio per aver difeso la maglia della sua squadra, anche di fronte ai medici del Pronto Soccorso che dovevano intervenire per una frattura scomposta: «Non tagliate la maglia della Pro Patria» – aveva detto Asia Confortino mentre il dolore la lacerava sul campo di gioco.

La giovane calciatrice milita nella Pro Patria Pink, la squadra femminile bustocca, e ha ricevuto un premio dalle mani della presidente Patrizia Testa durante la serata alla Scuola Militare Teuliè per il Premio Gentleman Fair Play che si è svolto la scorsa settimana.

Così, a 12 anni, c’era anche lei tra i campioni della serie A sul palco, grazie a questo gesto di forte attaccamento alla casacca della sua squadra.

La squadra Pink della Pro Patria è nata nel 2022.