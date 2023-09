La moda di Vergiate alla sfilata di Sesto, “Un’occasione per le nostre attività”

Ci sarà anche il mondo della moda di Vergiate alla sfilata di sabato 16 settembre a Sesto Calende: un grande evento che vedrà piazza Mazzini riempirsi di stile e bellezza grazie ai negozi dei nove Comuni del Distretto del Commercio Malpensa Nord Ticino (Somma Lombardo, Vergiate, Mornago, Varano Borghi, Mercallo, Sesto Calende, Golasecca, Taino, Angera).

Abbigliamento, gioielli e accessori, ma anche acconciature e composizioni floreali. Sono tante le attività di Vergiate che con le loro creazioni calcheranno la passerella di quella che è diventata ormai una vera tradizione per il territorio.

«Le nostre attività locali – spiegano i membri del Gruppo Commercianti Artigiani di Vergiate – con estro e competenza presenteranno le tendenze moda della stagione autunno – inverno 2023-24. Durante la sfilata di moda ci sarà una pedana live dove gli acconciatori di Vergiate pettineranno alcune modelle dei nostri negozi partecipanti e creeranno dal vivo la loro visione di trend moda 23-24».

«La sfilata – aggiungono i commercianti – è un’ottima occasione per far conoscere ciò che i negozi del nostro territorio possono offrire. Un ringraziamento speciale va a tutti gli organizzatori dell’evento, ma anche all’amministrazione di Vergiate, da sempre accanto alle attività locali, in particolare all’assessore Marino Facchin, alla consigliera delegata Erminia Viganò e al nostro sempre attento sindaco Daniele Parrino».