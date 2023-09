La mostra dell’ex boss mafioso Gaspare Mutolo al Castello di Masnago

Sarà un autunno denso di iniziative per i Musei Civici di Varese che iniziano il mese di ottobre con l’ormai consueta apertura gratuita della prima domenica del mese.

Dal 1 al 15 ottobre, in sala Veratti, l’associazione Falcone e Borsellino presenterà al mostra “La Metamorfosi dell’anima” del pittore Gaspare Mutolo ex boss mafioso, entrato in contatto con l’espressione pittorica, divenuta strumento educativo e invito alla legalità. L’esposizione sarà aperta dal martedì al venerdì dalle 16.00 all 19.00, sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.30. Per informazioni 333/7158873.

Il 1 ottobre, la cooperativa La Casa davanti al Sole proporrà presso il Castello di Masnago laboratori, giochi e truccabimbi, dalle 15.00 alle 17.30 per raccogliere fondi a sostegno del progetto “La Tana della lucertola” grazie al quale da due anni vengono realizzati gratuitamente interventi di aiuto, centri estivi, laboratori per bambini e ragazzi anche con il sostegno dell’Associazione La Casa del giocattolo solidale.

Al Castello di Masnago, venerdì 6 ottobre alle ore 18.15, nell’ambito della rassegna “Autori e libri al Castello”, si terrà la presentazione, a cura di Gianmarco Gaspari, Università degli Studi dell’Insubria, del libro di Marta Morazzoni, Il rovescio dell’abito.

Si prosegue venerdì 13 ottobre alle ore 18.15 con la pubblicazione di Nando dalla Chiesa, La legalità è un sentimento. Manuale controcorrente di educazione civica, presentato da Michele Mancino, vicedirettore di VareseNews.

Venerdì 20 ottobre sembre alle ore 18.15 è la volta di Giuseppe Culicchia con La bambina che non doveva piangere, presentato da Enzo R. Laforgia, insegnante, per concludersi venerdì 27 ottobre alle ore 18.15 con il libro di Riccardo Iacona, Palazzo d’ingiustizia. Il caso Robledo e l’indipendenza dellamagistratura. Viaggio nelle procure italiane, con la presentazione dell’avvocato Domenico Marasciulo.

Sempre al Castello di Masnago sabato 7 ottobre alle 17.00 verrà inaugurata la mostra “Time to start” promossa dall’Associazione Wg Art con il sostegno del Comune di Varese e il patrocinio di Fondazione Comunitaria del Varesotto, visitabile fino al 29 ottobre. Il tema è la reinterpretazione in chiave contemporanea dell’opera “Tamar di Giuda” di Francesco Hayez, uno dei massimi rappresentanti della pittura italiana dell’Ottocento. L’opera è forse il dipinto più importante, sia dal punto di vista storico che pittorico, conservato presso il Museo civico d’arte moderna e contemporanea del Castello di Masnago di Varese. L’Associazione ha invitato 10 artisti: Francisco Bosoletti, David De La Mano, Kraser, La Fille Bertha, Camilo Nuñez, Marco Oggian, Pax Paloscia, Refreshink, SeaCreative e Ufocinque che realizzeranno un’opera inedita reinterpretando il mito e il quadro di Hayez in chiave moderna.

Nell’ambito di “Echi Urbani” il festival musicale che connette persone, natura e scienza tra la città di Varese e i laghi prealpini su progetto di Corinna Canzian, sabato 14 ottobre alle ore 10.00 a Villa Mirabello si terrà il workshop “Il Novecento in musica” con mdi ensemble e alle 18.30 “Training autogeno supera la paura da palcoscenico” con Corinna Canzian, violinista, entrambi con prenotazione obbligatoria.

Domenica 15 ottobre alle ore 10.00 sempre a Villa Mirabello “Il Novecento in musica” con mdi ensemble e alle ore 17.00 il concerto “ Il novecento in musica young” con gli studenti del festival con ingresso libero e alle ore 21.00 il concerto straordinario “Quatuor pour la fin du temps” con mdi ensemble Luca Ieracitano (pianoforte), Paolo Casiraghi (clarinetto), Corinna Canzian (violino), Giorgio Casati (violoncello). Prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni: info@gliechidellanautra.acadamemy.

In sala Veratti, il 20 ottobre alle 18.00 nell’ambito della “La Scatola magica prima rassegna del teatro Kamishibai” inaugurerà la mostra “Butai” che presenterà circa venticinque teatrini realizzati da Chicco Colombo, ispirati all’antico teatro giapponese. Orari di apertura: dal mercoledì alla domenica, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Per info: info@lascatolamagica.eu.

Sabato 21 ottobre alle 11.00 nella Sala del Risorgimento di Villa Mirabello si terrà la conferenza di Attilio Guido Vanoli Gli ulivi di Gerusalemme. Un’esperienza di volontariato che inaugurerà la mostra “Un Albero Da Abbracciare. Back To Nature – Ritorno Alla Natura” dell’Associazione Contemporary Art in corso fino al 5 novembre nella Sala del Lucernario. I 34 artisti hanno ragionato sul fatto che la vita di un territorio, il mantenimento naturalistico delle sue diversità sono direttamente connessi ai comportamenti virtuosi in campo ambientale delle persone. Il tema è di forte rilevanza, legato all’educazione individuale e collettiva alla Natura, nella valorizzazione di uno dei patrimoni più suggestivi del territorio. Dopo l’inaugurazione nel parco di villa Mirabello seguirà la performance “Abbraccia un albero” in modo reale o virtuale. Inoltre nall’interno della mostra saranno esposti i lavori dei piccoli allievi della scuola materna Talacchini di Varese.

Il 21 ottobre dalle 9 alle 13.00, al Castello di Masnago la scuola Makula terrà un seminario aperto al pubblico con la partecipazione di docenti delle Università dell’Insubria di Varese e Como e della Bicocca di Milano, dedicato alle modalità psicopedagogiche a sostegno delle abilità funzionali per l’inserimento dei giovani in percorsi scolastici superiori o nel mondo del lavoro. www.makulavarese.it.

Tutte le informazioni sono consultabili su www.museivarese.it, mentre per rimanere aggiornati sono attivi i social dei Musei Civici di Varese su Instagram e Facebook.