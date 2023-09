La musica dei Lymb Familia da “Quelli là” a Monvalle

Una festa che che combina l’energia dell’hip-hop con i ritmi della musica techno. Si terrà “Da Quelli Là” a Monvalle sabato 9 settembre alle ore 21 in Via XX Settembre 14.

Sarà l’occasione per immergersi nell’universo artistico dei “Lymb Familia“. Il nome “Lymb Familia” nasconde un significato profondo: “Love You My Bro”. Questo collettivo di artisti è unito da un legame indissolubile di amicizia e passione per la musica. Hanno affrontato insieme molte sfide, ma la loro dedizione non è mai vacillata. Ogni membro porta con sé storie uniche e background diversi, ma condividono una visione comune: diffondere la loro musica e il loro amore per la cultura hip-hop e techno. Si esibiranno: Vmaki, Macrom e il DJ ungpurple.

Uno dei punti focali dell’evento è il pop-up store dello “Shm Tattoo & Piercing” di Gavirate.

L’ingresso all’evento è libero, ma si potrà partecipare al beer pong per soli 10 euro.