La nuova biblioteca di Cittiglio ha trovato casa nel “Palazzo dei Servizi”

È prevista per sabato 23 settembre, alle 18, l’inaugurazione della nuova biblioteca di Cittiglio. Lo spazio dedicato ai libri ha trovato “casa” nel salone che fino allo scorso anno veniva utilizzato come mensa dagli alunni delle scuole medie.

Una novità che è parte della più ampia riorganizzazione di alcuni spazi da parte dell’amministrazione comunale: le classi delle scuole medie sono state trasferite nello stabile delle scuole primarie E. Curti. «Un accorpamento che è partito bene, anche dal punto di vista della viabilità, aspetto che più di altri ci preoccupava – spiega il sindaco Magnani -. Gli agenti della polizia locale, i volontari della protezione civile e della guardia nazionale, oltre al nostro volontario Achille, sono sempre stati presenti per controllare l’andamento del traffico visto il cambio di viabilità e non abbiamo visto grandi difficoltà».

L’edificio sulla provinciale invece, è diventato il nuovo Palazzo dei Servizi per i cittadini di Cittiglio ed è proprio qui che è nata la nuova biblioteca.

«Un spazio dedicato ai lettori di tutte le età, ci auguriamo che venga frequentato sempre di più e che la nuova posizione possa agevolare la voglia di frequentare la biblioteca – ha spiegato il sindaco Rossella Magnani -. È uno spazio molto bello dove verranno organizzati eventi e momenti di incontro, utilizzando anche il piazzale esterno. Inoltre, tra gli scaffali abbiamo dedicato uno spazio ai volumi di ciclismo, proprio perché Cittiglio è la città di Alfredo Binda».

Sabato, dopo l’inaugurazione, si terrà l’incontro con Massimo Cassani che presenterà il suo nuovo romanzo “Nonostante le apparenze”. «Siamo contenti ed emozionati. Tutto è in fase di evoluzione ed innovazione. Presto verrà fatto anche un bando per un posto di bibliotecario, proprio per fare in modo che il servizio possa essere più attivo»

Nel frattempo nel Palazzo dei Servizi, al piano terra, sono stati attivati anche gli ambulatori dei medici di base e il centro per gli anziani. Al piano superiore si trova la sede delle Acli, l’Atletica del Verbano e la Proloco. Presto qui ci saranno anche gli ufficio della Polizia Locale mentre è ancora in fase di definizione l’occupazione dell’ultimo piano.