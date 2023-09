La nuova MV Agusta a tiratura limitata è dedica al circuito di Assen

Il tracciato di Asssen, storica sede del Gran Premio d’Olanda, rappresenta uno dei luoghi simbolo dello sport motociclistico, tanto da essersi guadagnato l’appellativo di “Università (o Cattedrale) delle due ruote”.

Ad Assen, nel corso degli anni, MV Agusta ha vinto ben 35 volte ed è il terzo costruttore più vincente in assoluto su quella pista, il primo tra gli italiani, nonostante siano passati 47 anni dall’ultimo trionfo. Che avvenne, manco a dirlo, per mano di Giacomo Agostini nel 1976 in classe 350.

Oggi, per ricordare quell’epopea e sottolineare il legame tra la Casa della Schiranna e la pista della Drenthe, MV Agusta ha lanciato un nuovo modello che si chiama per l’appunto Brutale 1000 RR Assen. Si tratta anche in questo caso di una moto in edizione limitata, prodotta in 300 esemplari numerati e in collaborazione diretta con il circuito di Assen.

La base tecnica è la versione 2023 della Brutale 1000 RR, che porta aggiornamenti tecnici in molti aspetti, a partire dal cambio elettronico, più rapido e dolce negli innesti. Il motore è un quattro cilindri in linea di 998 cc, con 208 cavalli (153 kW) a 11.000 giri/min e 116,5 Nm a 11.000 giri/min. Il rapporto peso-potenza di 1.1 CV/kg è ottenuto grazie al peso a secco di 186 kg (197 kg in ordine di marcia).

Per la nuova moto “speciale” della gamma MV è stata scelta una colorazione che va dal blu nordico all’argento e all’oro; tra i materiali spicca l’uso copioso della fibra di carbonio sia per le razze, sia per le paratie laterali, per gli elementi a corredo del gruppo ottico anteriore e i pannelli nella zona del serbatoio (il quale ha una doppia colorazione blu-argento e finitura lucida). Come per ogni edizione a tiratura limitata, anche la Brutale 1000 RR Assen ha la possibilità di essere corredata da un “racing kit” per aggiungere potenza ed esclusività.