La nuova stagione del 67Jazz Club Varese inizia con una jam session

Si apre venerdì prossimo, 29 settembre, la nuova stagione del 67 Jazz Club Varese, in strettissima collaborazione con Varese Vive, la prima dopo la scomparsa di Renato Bertossi, “padre nobile” del jazz varesino, avvenuta lo scorso 17 marzo.

L’apertura è affidata a un prologo, una jam session che avrà come resident band un gruppo formato da quattro eccellenti musicisti della nostra provincia: Gabriele Toia al pianoforte, Beppe Santangelo al sassofono, Marco Brambilla al contrabbasso e Matteo Rebulla alla batteria.

A loro si uniranno tutti coloro che desiderano suonare nell’occasione e che saranno i benvenuti. La serata, così come le tre successive in calendario però la domenica (8, 15 e 22 ottobre), sarà legata a iniziative filantropiche di Varese Vive e della Fondazione Comunitaria del Varesotto.

L’appuntamento è per le ore 21 nella sala di Varesevive, in via San Francesco n. 26 a Varese.