La Openjobmetis si presenta a Villa Panza. Pelligra: “Noi ci siamo”

Arte e canestri: per il tradizionale appuntamento precampionato con gli sponsor e i consorziati la Pallacanestro Varese ha scelto un luogo che sposa perfettamente le due facce della società biancorossa, quella locale e quella internazionale. Villa Panza, la dimora sul colle di Biumo divenuta sede di una collezione di livello planetario, si è colorata di biancorosso accogliendo la squadra al gran completo e tutti coloro che aprono il portafoglio (brutale, ma è così) per renderla migliore anno dopo anno.

Una piccola cerimonia condotta da Emanuela Gussoni per il FAI in veste di padrona di casa, da Luis Scola e Toto Bulgheroni è servita anche a battezzare le divise che la squadra di Tom Bialaszewski indosserà nelle partite di coppa, quindi con sponsor Itelyum.

Con l’imbrunire (e praticamente al termine dell’aperitivo a margine della presentazione) a Villa Panza è poi arrivato un ospite speciale, Ross Pelligra, l’imprenditore italo-australiano da tempo vicino alla società del quale diventerà sponsor e socio. E con cui, insieme al suo braccio destro Giovanni Caniglia, abbiamo scambiato qualche parola.

«Sono contento di essere tornato a Varese e di aver potuto assistere all’amichevole di mercoledì sera – spiega Pelligra – il nostro rapporto con la Pallacanestro Varese prosegue e la nostra presenza qui vuole essere un segno di vicinanza».

Pelligra e Scola… appuntamento al buio

L’accordo di sponsorizzazione, firmato tra giugno e luglio, dovrà diventare operativo con la nuova stagione: da parte australiana arrivano rassicurazioni sul rispetto dei pagamenti dati per imminenti, ma anche sulla parte più consistente dell’accordo. Quello dell’ingresso in società del Pelligra Group a fianco di Scola e del consorzio. Come noto, il CDA biancorosso è ora composto da quattro membri (oltre al “General” ci sono Toto Bulgheroni, Giampaolo Perego e Mario Vernazza) con l’obiettivo di arrivare a sette inserendo gli aussie. Insieme a Pelligra e Caniglia sarà indicato John Dimitropoulos, avvocato australiano che già lavora con il gruppo immobiliare ed edile di Melbourne.

«Nel prossimo campionato cercheremo di essere presenti a diverse partite a Varese – racconta Pelligra – Luis (Scola ndr) ci ha comunicato il calendario della Openjobmetis e cercheremo di alternare gli incontri del Catania Calcio con quelli di basket. Magari anche sfruttando le trasferte al sud della squadra». Intanto tra venerdì e lunedì gli australiani hanno in previsione nuovi colloqui con lo stesso Scola per definire gli impegni reciproci.

E chissà che per l’avvio del campionato, non si arrivi finalmente a vedere il logo del Pelligra Group Italia sulle maglie biancorosse. Pallacanestro Varese è solo uno degli ambiti di investimento del gruppo australiano in Italia già deliberati dalla “casa madre” di Melbourne (dopo aver superato una serie di lacci burocratici cui gli australiani sono poco abituati): oltre al Catania Calcio c’è stato anche il via libera per la costruzione di un resort e centro congressi nei pressi di Acireale. Il primo grande cantiere edile nel nostro Paese.