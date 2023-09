La Openjobmetis va sotto a rimbalzo e si arrende a Venezia

Secondo stop contro un’avversaria di Serie A per la Openjobmetis Varese. Nella seconda semifinale del torneo Riva Sportfloors di Cavallino-Treporti (in provincia di Venezia) la squadra di Tom Bialaszewski si è arresa ai padroni di casa dell’Umana Reyer con il punteggio di 89-77.

Come già avvenuto a Sondrio, fatale il terzo periodo di gioco: le due squadre erano andate al riposo lungo con un distacco minimo, 45-43 per i lagunari, ma nei minuti successivi all’intervallo la squadra di Spahjia (priva di Spissu e Caboclo, impegnati ai Mondiali) ha piazzato un parziale di 24-14 dal quale i biancorossi non sono riusciti a risalire.

Anche in questa occasione il miglior marcatore è stato Davide Moretti a quota 12, seguito da Shahid e McDermott con 10, unici altri in doppia cifra. Alla OJM non è bastato l’esordio stagionale di Willie Cauley-Stein che si è fermato a 5 punti con 7 rimbalzi e due recuperi, anche se la sua presenza ha permesso di “aprire il campo” per i tentativi dei compagni dall’arco (percentuale discreta di squadra, 12 su 40; male Brown con 1/9 e Woldetensae con 1/6).

Venezia si è affidata soprattutto a Barry Brown (16 punti, 7 rimbalzi e 6 assist), Jordan Parks e Alex O’Connell; netta la differenza a rimbalzo – una delle voci statistiche più “temute” viste le caratteristiche di Varese – con i veneti che hanno concluso avanti per 44-32. Bialaszewski ha comunque ruotato tutti i giocatori a disposizione; salvo Zhao e Assui, che hanno avuto uno spazio minimo, gli altri hanno avuto almeno 11′ di impiego.

«Siamo stati bravi in avvio a rispondere ai loro attacchi iniziali – spiega Nicolò Virginio al termine dell’incontro – Poi però Venezia è squadra con diversi elementi che si conoscono da più tempo mentre noi siamo comunque una formazione tutta nuova e questo ha inciso. Dobbiamo iniziare a conoscerci e giocare insieme; ci sono stati tanti segnali positivi ma dovremo limare e sistemare alcune cose e solo il tempo ci potrà aiutare»

Per effetto dei risultati della semifinale, sabato la Openjobmetis affronterà la Happy Casa Brindisi sconfitta nel primo match di giornata dalla Nutribullet Treviso. La finale per il terzo posto è prevista alle 17, con Varese che proverà a cogliere il primo “scalpo” di una formazione di LBA. E viceversa.