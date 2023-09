La Parrocchia Kolbe di Varese celebra i 40 anni con un musical

In occasione del quarantesimo anniversario della parrocchia San Massimiliano Kolbe, molto nota per la struttura architettonica della sua chiesa, alla città tutta viene offerta la possibilità di conoscere più da vicino il frate polacco Massimiliano Maria Kolbe. Internato nel campo di concentramento di Auschwitz, offrì la sua vita in cambio di quella di un detenuto condannato a morte con altri nove come rappresaglia per la fuga di un prigioniero. In ogni epoca, anche la nostra, si sente l’urgenza di spezzare la dinamica mortifera dell’odio contro l’odio, della violenza contro la violenza.



In questo musical di diciassette canzoni e balletti (testi e musiche di Daniele Ricci), un centinaio di giovani della “Compagnia della torre” ripercorrono la fasi della vita di san Massimiliano, che lo portarono al gesto eroico di dare la vita.

L’appuntamento è per sabato 30 settembre al Teatro di Varese.