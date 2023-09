La passeggiata del toro dalle grandi corna, incontri sorprendenti a Lavena Ponte Tresa

Sorpresa ma nessuna paura questo pomeriggio a Lavena Ponte Tresa per chi si è imbattuto in un bovino decisamente di grosse dimensioni, ma dal carattere molto tranquillo. La presenza di un bellissimo esemplare di razza Highlander (un bovino di origine scozzese con grandi corna e un folto pelo rosso) è stata segnalata nel primo pomeriggio nella zona della palestra di via Nolina.

L’animale, di proprietà di una fattoria sulla strada per andare a Marchirolo, si è concesso una tranquilla passeggiata fino lì, dove è rimasto placido a brucare l’erba.

Immediatamente avvisate, le autorità hanno contattato l’allevatore che ha facilmente recuperato l’animale. Non prima che finisse sul gruppo Facebook “Sei di Lavena Ponte Tresa se…”, immortalato in questa bella immagine da Gaspare Fazzuno (che ringraziamo per la foto).