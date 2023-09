La petizione per l’ospedale di Gallarate a quota 12mila firme. Ultimi giorni di raccolta

Lanciata a giugno, animata grazie ad un grande impegno dei volontari, la petizione per l’ospedale di Gallarate e contro l’ospedale unico si avvia agli ultimi giorni di raccolta. Ma a quante firme è arrivata? «Siamo a 12635 firme» spiega Massimo Gnocchi, primo promotore della petizione con la civica Obiettivo Comune Gallarate.

Mancano ancora pochi giorni, lo sforzo in queste ore è recuperare quei moduli distribuiti in vari punti (negozi, circoli, bar e così via) ma ancora non riconsegnati.

La scadenza del 30 settembre era già stata anticipata già a inizio luglio, quando era stato raggiunto il primo obiettivo numerico dichiarato, le 5mila firme. Ora si è pronti per la fase finale, la consegna delle firme in Regione: «Abbiamo deciso di raccoglierle solo su moduli cartacei e non online, per rendere visibile cosa significa la presa di posizione di migliaia di cittadini», spiegavano i promotori a inizio estate.

Nei prossimi giorni si attende dunque la consegna, con un momento anche per fare il punto sulla campagna di raccolta. Che è partita come iniziativa di una civica, ha aggregato diverse persone che si sono messe a disposizione come volontari, ha mobilitato una rete di raccolta (quasi cinquanta punti attivatisi tra Gallaratese e Sommese, anche se nessuno nel Bustese), ha poi convinto all’adesione anche altre realtà più strutturate che si sono aggiunte.

La chiusura della mobilitazione arriva a due settimane dalla firma prevista dell’Accordo di Programma per il nuovo ospedale (16 ottobre) e nella stessa settimana in cui il tema torna in discussione a Busto e Gallarate, con atti formali.

A Busto Arsizio se n’è parlato in commissione martedì sera, a Gallarate il via libera dell’accordo di programma approderà in consiglio comunale.

Prima dell’Accordo di Programma il progetto torna ai consigli comunali di Busto e Gallarate

Tra i temi ancora discussi ci sono la viabilità, le risorse a disposizione («I soldi non mancheranno», la rassicurazione data a Busto), i vincoli effettivi sul progetto, i dubbi emersi anche dall’autorità competente (gli uffici della stessa Regione Lombardia). Certo invece che l’Accordo di Programma che sarà firmato a breve disgiunge il progetto dell’ospedale unico dal destino delle aree degli attuali ospedali, che sarà affrontato con altro accordo distinto.