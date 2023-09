La Pro Patrica ospita l’Arzignano e cerca la prima vittoria casalinga

“Se vogliamo costruirci come squadra l’entusiasmo di Novara va messo in campo in ogni partita“. Dopo il passo falso dell’esordio e la bella vittoria nel derby a Novara, così mister Riccardo Colombo sprona la sua Pro Patria per regalare la prima gioia casalinga dell’anno ai tifosi di Busto Arsizio.

Nelle mura amiche dello stadio Speroni i tigrotti bianco-blu affrontano domenica 17 settembre (16.15) l’Arzignano Valchiampo, squadra ancora secco di vittorie e relegata dopo 180′ sul fondo della classifica per colpa dei (già) 6 gol incassati finora a fronte degli zero realizzati.

Ma le premesse, come già successo all’esordio, spesso traggono in inganno, soprattutto in Serie C, categoria dove non esistono esiti scontati, come dimostrato dal fatto dalla sola Virtus Verona a punteggio pieno.

Le parole di mister Colombo, che in sala stampa mette così alla vigilia nel mirino i giallocelesti di mister Bianchini, presumibilmente in campo domani con quel 4312 tanto indigesto alla Pro Patria (a cui invece Bezzgoli ha poi rinunciato in vista del Derby vinto dai tigrotti a Novara).

“Arzignano cerca rivalsa”

“L’Arzignano arriva da due partite perse, tuttavia è una squadra lavora da tanti anni con lo stesso allenatore, due anni fa ha vinto il campionato di Serie D e l’anno scorso ha fatto un discreto campionato in C. So che avranno voglia di rivalsa dopo queste due sconfitte“.

“Una partita completamente diversa da Novara”

“Hanno preso sei gol, verranno qua per giocare una partita solida, giocheranno tanto sulle seconde palle, sui duelli. Non credo che verranno a prenderci alti, ma ci aspetteranno un pochino più bassi e cercheranno le palle lunghe. Dovremo essere bravi e restare concentrati con la giusta mentalità sulla una partita completamente diversa da Novara, gara che dobbiamo toglierci dalla testa, ormai è passata”

“Tre dubbi in formazione, mi fido di tutto il gruppo”

“Ho già una formazione in testa ma due, tre dubbi ancora mi rimangono. Davanti a noi abbiamo tante partite tra cui un infrasettimanale, l’anticipo al venerdì e la Coppa Italia. In 40 giorni saranno 10 partite sicuramente ci sarà qualche rotazione, in campo metteremo i giocatori le cui caratteristiche ci daranno più possibilità di vincere la partita. Chiunque metterò in campo si farà trovare pronto, i ragazzi si sono sempre allenati bene. Ho fiducia in tutto il gruppo e la posso trasmettere anche con le rotazioni”.

“Dobbiamo ripartire dall’entusiasmo di Novara”

“La partita col Novara è stata diversa rispetto a quella con la Giana anche per l’atteggiamento. Dobbiamo ripartire dall’entusiasmo di Novara, non solo domani ma in tutte le partite. Deve essere la base per costruirci come squadra”.