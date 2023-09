La rassegna di Teatro per bambini Bim Bum Bam compie 10 anni

Oltre 60 spettacoli portati in scena da decine di compagnie teatrali hanno solcato il palco dell’Auditorium di Maccagno negli ultimi 10 anni per Bim Bum Bam, la rassegna di teatro ragazzi curata da Progetto Zattera Teatro e finanziata dal Comune di Maccagno con Pino e Veddasca.

Un successo e una continuità niente affatto scontati che meritano una festa speciale domenica 1 ottobre alle ore 16.15 con l’anteprima della nuova rassegna di Bim Bum Bam affidata allo spettacolo Lea, di e con Adalgisa Valvassori ed Elena Colombo.

Come sempre l’evento sarà a partecipazione gratuita e ospitato dall’Auditorium di Maccagno, in via Pietro Valsecchi 23.

«La formula è la stessa con cui è nata questa rassegna 10 anni fa, all’indomani della fusione dei comuni di Maccagno, Pino e Veddasca su esplicita richiesta di alcuni cittadini. Volevamo una rassegna dedicata ai più piccoli e che fosse allo stesso tempo punto di incontro e di unione tra le tre diverse comunità. E così è stato», racconta il sindaco Fabio Passera che in questi dieci anni ha assistito a quasi tutti gli spettacoli.

«Nel tempo la rassegna è cresciuta, grazie a Martin Stigol che ha saputo proporre spettacoli e compagnie sempre nuove e coinvolgenti e grazie alle persone che si sono affezionate e che arrivano sempre di più anche dai paesi vicini. Speriamo di aver trasmesso ai bambini che hanno partecipato a Bim Bum Bam la passione per il teatro».

Molto soddisfatto del traguardo raggiunto anche Martin Stigol che sottolinea quanto sia per contro difficile avere continuità nelle proposte riservate ai bambini e quanto la pandemia abbia in realtà fermato molte di queste attività. Ma non Bim Bum Bam, che ha sempre ricominciato, anche dopo i lockdown.

«La rassegna ha permesso a decine e decine di artisti di fare vedere la loro grande capacità davanti al pubblico più esigente, quello dei bambini e delle bambine. Un grande enorme grazie all’Amministrazione Comunale che ha saputo dare forma e sostanza a questo grande progetto».