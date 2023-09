La rinascita del basket in Germania: dall’investimento sui giovani al titolo mondiale

La Germania ha ottenuto una storica vittoria nella Coppa del Mondo di basket 2023, sigillata con un emozionante successo contro la Serbia. Questo trionfo (foto Fiba) ha rappresentato il culmine di un lungo percorso e ha ispirato il capitano Dennis Schröder a sperare in un futuro luminoso per il basket tedesco.

«Il basket è uno sport eccezionale, e confido che finalmente otterremo il meritato riconoscimento per i nostri sforzi degli ultimi due anni», ha sottolineato Schröder. «Sarebbe fantastico vedere tutte le partite trasmesse in televisione in futuro».

Circa 4,6 milioni di spettatori si sono sintonizzati sulla rete televisiva pubblica ZDF in Germania per assistere alla finalissima, che è giunta subito dopo un entusiasmante trionfo per 113-111 contro gli Stati Uniti nelle semifinali, un incontro che ha catturato l’immaginazione del pubblico, sebbene fosse disponibile solo tramite una piattaforma di streaming. Questo successo ha richiamato alla mente la nazionale guidata da Dirk Nowitzki, che nel 2002 conquistò la medaglia di bronzo, un risultato storico per la Germania e che, poi, replicò il successo con la vittoria dell’argento a Eurobasket 2005. Seguirono poi anni bui per la nazionale tedesca.

La rinascita del movimento tedesco è stata favorita da un cambiamento nelle politiche dei club di basket, che hanno iniziato a investire nella crescita dei giovani talenti locali. «Nel passato, le squadre della Bundesliga si affidate a un numero sempre crescente di giocatori stranieri», ha dichiarato Patrick Femerling, ex lungo della nazionale tedesca, all’emittente Deutsche Welle. «Di conseguenza, si sono perse praticamente due generazioni di giocatori tedeschi che non vedevano il basket professionistico come un’opzione valida». Tuttavia, secondo Femerling, questa situazione è cambiata negli ultimi anni. «Le squadre stanno mettendo maggiormente l’accento nel dare opportunità ai giovani giocatori tedeschi, ed è sicuramente una delle ragioni per cui ora abbiamo una buona squadra nazionale».

La Basketball-Bundesliga ha obbligato i club tedeschi a investire l’8% del loro budget nelle loro squadre giovanili e nel 2014 ha cambiato la regola riguardante il numero di giocatori tedeschi che ogni squadra deve tesserare obbligatoriamente per potersi iscrivere al campionato. La regola stabilisce che le squadre devono avere sei giocatori con passaporto tedesco nella lista dei 12 giocatori per la partita. Cinque tedeschi sono richiesti per una squadra con 11 giocatori, mentre le squadre che schierano 10 giocatori devono averne quattro con passaporto tedesco.

I club devono impiegare due allenatori a tempo pieno per le giovanili, un responsabile marketing e un responsabile PR, anch’essi tutti a tempo pieno. I club devono inoltre partecipare alla Bundesliga giovanile con squadre di giocatori under 16 e under 19 anni. I giocatori stranieri che hanno militato nelle squadre giovanili della Basketball-Bundesliga – JBBL o NBBL – per tre stagioni e ricevono poi un contratto dalla stessa squadra che è valido anche nella massima serie tedesca vengono conteggiati come tedeschi nella regola 6+6. Deve trattarsi di cinque stagioni consecutive nella stessa squadra, altrimenti non avviene la parificazione di “status” con i giocatori di nazionalità tedesca. I giocatori hanno, quindi, l’incentivo a rimanere con una squadra nel lungo periodo perché possono alla fine ottenere il prezioso vantaggio di non essere considerati stranieri. E le squadre sono ricompensate per il loro lavoro di sviluppo e impegno con un giocatore straniero che non viene considerato tale, e con cui possono lavorare nel lungo termine.

Da sottolineare anche, dal 2008 al 2017, il progetto “Talente mit Perspektive”, che è stato organizzato grazie alla collaborazione tra lo sponsor l’ING-DiBa e la Federazione Tedesca di Pallacanestro (DBB). Nel corso di quegli anni, è diventato un elemento essenziale nel piano di sviluppo giovanile della DBB, offrendo una piattaforma per le ragazze (U14) e i ragazzi (U13) più talentuosi per mostrare le proprie capacità agli allenatori delle nazionali di categoria e cercare di entrare nella squadra. Nel 2019, il programma è stato rilanciato con un nome diverso, “Perspektiven für Talente”, ma con le stesse finalità.