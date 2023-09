La sala consiliare di Sesto Calende diventa un teatro con “Terra e Laghi”

Per il festival teatrale itinerante del Teatro Blu andrà in scena lo spettacolo “La Stanza delle Anime”

Serata speciale a Sesto Calende: sabato 25 novembre (ore 21.00) la sala consiliare si trasformerà in un teatro per l’appuntamento con il festival teatrale itinerante “Terra e Laghi”, un progetto del Teatro Blu. Lo spettacolo proposto sarà “La Stanza della Anime”, messo in scena dalla compagnia “Arti e Mestieri”, di e con Arianna Addonizio e con il musicista Nicola Milan; testo e regia di Bruna Braidotti.

LO SPETTACOLO

La stanza delle anime è un omaggio a Dante Alighieri e ad Hildegard von Bingen, due eccelse personalità della cultura vissute ad un secolo di distanza. L’accostamento del massimo poeta italiano alla monaca scrittrice e mistica tedesca riguarda l’al di là, a cui entrambi hanno dedicato le loro opere più importanti. La Divina Commedia ed i testi di Hildegard presentano diverse similitudini, tanto da far supporre che Dante 100 anni dopo abbia letto e preso spunto dalle opere e dalle miniature della monaca benedettina che già nel 1200 circolavano nell’Europa di allora. Hildegard fu una donna anticonvenzionale, creativa ed eclettica, dai numerosi talenti, una donna eccezionale che non è ancora sufficientemente valorizzata e conosciuta e che ha potuto esplicare le sue eccezionali capacità solo nella protezione di un convento. Questo inserimento nella drammaturgia della profetessa, (guaritrice, erborista, naturalista, cosmologa, artista, poetessa, drammaturga, musicista, linguista, consigliera politica) ha anche l’obiettivo infatti di sollevare la curiosità su una personalità così rilevante nelle tante discipline in cui si applicò, ma che, come tante altre donne eccelse, non ha raggiunto la fama universale che avrebbe meritato come meritò Dante Alighieri. Nello spettacolo Hildegard e Dante sono due artisti di oggi, la teologa è la conduttrice di radio Hildegarda e celebra Dante Alighieri, artista dei giorni nostri a cui si sente molto affine, con la visione di alcuni personaggi femminili dei suoi componimenti Inferno, Purgatorio e Paradiso. La conduttrice amplifica i versi di Dante con visioni immaginarie ma realistiche di donne contemporanee, storie che possiamo riconoscere in molte realtà quotidiane. Prendono vita così le figure femminili a cui Dante diede la parola 700 anni fa nella Divina Commedia, evocati in altrettante donne che ne riproducono gli stessi percorsi di vita. Francesca Da Rimini, Pia De Tolomei, Sapia Salvani, Piccarda Donati, Cunizza da Romano, Beatrice Portinari sono donne d’oggi che vivono gli stessi drammi o momenti felici e creativi rispecchiando le donne di allora con le loro passioni ed i loro sentimenti. Dante ci parla di noi. Le musiche, che accompagnano, commentano ed interpretano il percorso visionario, intrecciano i brani delle opere e atmosfere musicali di Hildegard von Bingen con le composizioni originali di Nicola Milan creando un continuum suggestivo dal medioevo ad oggi.

25 NOVEMBRE – SESTO CALENDE (VA) ORE 21 .00 – SALA CONSILIARE Teatro Prosa

COMP. ARTI E MESTIERI (PN)

LA STANZA DELLE ANIME

Di e con Arianna Addonizio e con Nicola Milan (musicista) Testo e regia di Bruna Braidotti