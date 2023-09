La scienza ai fornelli e in piazza a Busto Arsizio. Così l’Università dell’Insubria celebra i 25 anni

Un compleanno speciale per la sede bustocca dell’ateneo che invita i cittadini a partecipare ai due eventi organizzati per “La notte dei ricercatori” tra lezioni di cucina molecolare ai Molini Marzoli ed esperimenti in piazza Santa Maria

La scienza scende in piazza e si diletta ai fornelli. Venerdì e sabato, in occasione dell’iniziativa “La notte dei ricercatori”, l’Università dell’Insubria di Busto Arsizio organizza due eventi aperti al pubblico. (Foto di ar130405 da Pixabay)

In particolare, venerdì 29 settembre alle 18 nell’aula biblioteca Molini Marzoli è in programma un evento per festeggiare i 25 anni dalla nascita dell’Università dell’Insubria con uno chef particolare, il professor Mauro Fasano che passerà dal camice bianco alla divisa da cuoco: «Molecole in cucina» è una dimostrazione teorico-pratica di cucina molecolare, con tecniche e ingredienti per nuove esperienze sensoriali. Alla conclusione, ci saranno pasticcini e bollicine per tutti i partecipanti.

Sabato 30 settembre, invece, appuntamento in piazza Santa Maria a Busto Arsizio per portare l’esperienza scientifica tra i cittadini e far capire l’importanza della ricerca. Dalle 14.30 alle 18.30 docenti e ricercatori, coordinati da Marzia Gariboldi ed Emanuela Marras, proporranno esperienze scientifiche per incuriosire i cittadini e sorprenderli con le magie che la scienza può regalare.