La scuola varesina riparte ma gli studenti sono sempre di meno

Settantadue istituti comprensivi, 32 scuole superiori e 2 CPIA per un totale i 106 istituzioni scolastiche. Sono i numeri della scuola varesina che da domani, 12 settembre, vedrà di nuovo tutti gli studenti in aula.

LE SCUOLE NEL TERRITORIO

Nel dettaglio, in provincia di Varese sono 88 le scuole dell’infanzia, 213 quelle della primaria e 110 quelle che un tempo venivano chiamate medie e oggi sono le secondarie di primo grado. Gli istituti superiori sono 70.

In totale sono 481 i plessi operativi.

La fotografia si completa aggiungendo l’offerta delle private paritarie che sono 194 nell’infanzia con 13055 iscritti, 22 alla primaria con 3677 alunni, 22 alle medie con 3018 studenti e 50 alle superiore con 3554 ragazzi, per un totale d 1211 classi e 23578 allievi.

PROSEGUE IL CALO DEGLI ISCRITTI

Prosegue anche quest’anno la flessione dei ragazzi iscritti nelle scuole lombarde anche se si registra una lieve frenata del trend rispetto all’anno scolastico precedente.

Gli iscritti all’anno 2023/2024 sono 1.132.564 in flessione dello 0,91% mentre l’anno precedente la perdita era stata dell’1,63%. Rispetto a due anni fa, però, si è perso il 4,55% degli iscritti nell’infanzia, il 3,85% nella primaria e il 2,87% alle medie. Regge ancora l’istituzione secondaria che comincia a registrare il saldo negativo tra nuovi ingressi e studenti diplomati in uscita.

Nel territorio varesino gli iscritti all’infanzia sono 6.068 mentre alla primaria sono 33.671. Alle medie ci sono 22.354 allievi e alle superiori 40.258. In totale, gli studenti varesini dell’anno scolastico che si sta per arie sono 102.351 di cui 4678 con disabilità. In 5 anni, alla scuola primaria si sono persi 1117 iscritti e per la prima volta entrano nel percorso scolastico meno di 6000 bambini, sono 5852. Stesso calo vistoso anche alle medie dove si è scesi sotto i 7000 nuovi iscritti a quota 6749, mentre cinque anni da erano 7505.

Regge, come dicevamo, la scuola secondaria grazie al boom di accessi di due e tre anni fa: sono 7618 i nuovi ingressi a fronte dei 7864 dello scorso anno e degli 8084 di due anni fa.

IL TEMPO SCUOLA

Il tempo scuola preferito dai varesini è quello di 36 o 40 ore alla primaria ( indicato rispettivamente nel 37,2% e 38%) mentre uno bambino su 5 farà lezione 27 ore. Alle medie, la stragrande maggioranza ( 75,4%) ha scelto le 30 ore .

LE SCELTE ALLE SUPERIORI

Alle superiori, il 44,3% dei “primini” ha optato per il percorso liceale, in particolare scientifico tradizionale (8,2%) o scienze applicate ( 9,3%). Tra gli altri indirizzi, apprezzati con percentuali variabili tra il 6,1 e il 6,7%, l’artistico, il linguistico, le scienze umane e l’economico. Male il classico che vede solo il 3,4% degli iscritti.

Tra gli istituti tecnici, scelti dal 41,8%, quelli tecnologici superano di poco quelli economici: il 21,4% contro il 19,3%. Nel primo caso è il percorso informatico a ottenere i consensi maggiori mentre nel secondo è l’offerta di amministrazione, finanza e marketing.

Solo il 14% dei ragazzi ha infine deciso per una scuola professionale con una leggera superiorità dei percorsi per la sanità e l’assistenza sociale, 2,5%, che superano l’enogastronomico ( 1,7%)

IL PERSONALE

Sono 10.752 i docenti che lavoreranno nelle scuole del Varesotto: 560 all’infanzia, 2689 alla primaria, 1863 alle medie e 3171 alle superiori. I posti del sostegno sono 2469.