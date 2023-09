La senologia dell’ospedale di Gallarate trasloca al piano terreno del Trotti Maino

Settimana di trasloco alla senologia dell’ospedale di Gallarate. Pronto dal febbraio scorso, il nuovo reparto al piano terreno del padiglione Trotti Maino, sta ricevendo tutti i macchinari, come mammografi ed ecografi, e gli arredamenti per poter tornare pienamente operativo già dalla prossima settimana.

Tutte le attività e le visite sono state sospese e le donne con appuntamento sono state avvisate del rinvio.

I nuovi spazi, più confortevoli e adeguati, prevedono due sale per la mammografia, due sale per l’ecografia e, ancora, ambulatori medici, sale per anamnesi e colloqui, ma anche per gli incontri multidisciplinari della Breast Unit. Ci saranno uno spazio per l’accettazione e un’area dedicata al case manager e al data manager.

Il reparto della dottoressa Monetti avrà anche una sua entrata diretta da via Fogazzaro. Un trasloco che permette un salto di qualità operativo ma anche nell’accoglienza delle donne come da tempo chiedevano operatori e associazioni di volontariato che collaborano nei percorsi di umanizzazione.