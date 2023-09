La tappa di “Senologia al Centro” a Sesto Calende ha permesso 83 visite gratuite

Il progetto “Senologia al Centro” ha raggiunto un altro importante traguardo nella sua missione di combattere il tumore al seno e promuovere la prevenzione. «Con grande orgoglio – si legge nel comunicato dell’associazione ., annunciamo i risultati della tappa di Sesto Calende, in cui una squadra di operatori Lilt e medici straordinari hanno lavorato instancabilmente per sostenere le donne che si sono spontaneamente sottoposte presso la speciale clinica mobile fornita dal Gruppo Gnodi e Mobile System».

«Durante questa tappa – si legge -, siamo felici di riportare che 83 donne si sono rivolte a noi per sottoporsi ai controlli. Di queste, 46 hanno effettuato una mammografia, uno degli strumenti più efficaci per la diagnosi precoce del tumore al seno. Grazie alla nostra attenta analisi, sono stati individuati 3 casi sospetti, i quali sono stati prontamente indirizzati all’unità di competenza specializzata per ulteriori valutazioni e cure. Siamo consapevoli che attendere i risultati possa essere un momento di grande apprensione per le pazienti e le loro famiglie. Tuttavia, desideriamo sottolineare l’importanza di essere sempre presenti e sostenerli in tutte le fasi con forza e determinazione».

«La prevenzione è vita, e incoraggiamo tutte le donne ad aderire agli screening programmati per le prossime tappe del progetto “Senologia al Centro”. Visitando il sito web www.senologiaalcentro.it è possibile consultare il calendario delle prossime tappe, tra cui quelle di Pavia, Busto Arsizio e Varese.

“Senologia al Centro” è un’iniziativa che si impegna a fornire servizi di screening, diagnosi precoce e sostegno alle donne nella lotta contro il tumore al seno. Continuiamo a lavorare con passione e dedizione per garantire che ogni donna abbia accesso a cure di qualità e per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione.

Si ringraziano: Lilt Associazione provinciale di Varese, in particolare la delegazione di Sesto Calende, l’Amministrazione Comunale per l’efficiente e sentita collaborazione e tutte le Aziende che hanno sostenuto il progetto.