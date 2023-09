“La vita salva”, al Teatro Santuccio Santuccio una serata con Aido Varese

Un gruppo di giovani che corrono. Una ragazza riceve una proposta inaspettata. Un fratello che non vuole tornare a casa per cena. Una ragazza scrive i sogni su un quaderno, una signora si tinge i capelli perché vuole cambiare vita. Ci sono scelte da fare e il tempo è poco. Ci sono mani che si stringono e paure che si vincono.

PROGRAMMA

20.30 Registrazione partecipanti

20.40 Saluti e presentazione dell’evento Federica De Min S.S. Coordinamento Locale Ospedaliero di Procurement, ASST Sette Laghi Maria Assunta Donato S.S. Coordinamento Locale Ospedaliero di Procurement, ASST Sette Laghi

21.00 La storia è l’incrocio di più storie, di più vite, di più personaggi. Ne seguiamo con il fiato sospeso

l’avvicendarsi, la trama si snocciola piano piano, si scopre pezzo dopo pezzo e ci lascia in apnea.

La vita e la morte passano di mano in mano a tutti i personaggi, li attraversano, in momenti

diversi, in modi diversi, con richiami diversi.

In scena un’attrice, da sola, ci trasporta attraverso tutte queste viete, tutte queste storie.

Ci fa sorridere e ci commuove, ci avvicina così tanto a quello che racconta da farci venire un

dubbio: riguarda anche noi tutto questo?

22.40 Ringraziamenti

23.00 Chiusura evento

Sabato 30 settembre 2023

Teatro Santuccio

Via Sacco 10, Varese

20.30-23.00

Posti disponibili max 150: iscrizioni entro il 28.09.2023 salvo esaurimento dei posti disponibili

Per il personale sanitario sul portale della formazione https://formazione.sigmapaghe.com

Per la cittadinanza

Inviare una mail a sabrina.nascimbeni@asst-settelaghi.it indicando nome-cognome del

partecipante