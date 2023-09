La voce del beato don Pino Puglisi rivive al teatro di Sant’Anna di Busto Arsizio con “U Parrinu”

Nel trentennale del martirio di Padre Pino Puglisi, beatificato il 25 maggio del 2013 (a pochi mesi dall’insediamento di Papa Francesco), il Teatro S.Anna accoglie il monologo di Christian Di Domenico, la cui famiglia era profondamente legata in amicizia da Padre Pino. Avrebbe dovuto recarsi da loro, quel giorno, per festeggiare il suo 56o compleanno. Ma non ci arriverà: una pallottola della mafia lo fermerà prima.

Venerdì 15 settembre (ore 21) Di Domenico, col suo spettacolo civile dal titolo “U Parrinu”, farà ascoltare al pubblico una reliquia preziosa della loro amicizia e cioè l’ultima registrazione della voce di 3P (così veniva chiamato dai suoi studenti, a scuola) rinvenuta sulla loro segreteria telefonica, il giorno della sua morte.

Un evento di Chiesa, un evento di tutti coloro che hanno a cuore l’educazione dei giovani, un evento per tutti quelli che non si arrendono alle maglie della criminalità organizzata, ma vi si oppongono: chi dai banchi di scuola, chi nelle forze di polizia, chi in oratorio, chi nelle aule di tribunale. Don Pino creò il centro ‘Padre nostro’, per instillare nel cuore dei ragazzi del quartiere Brancaccio di Palermo (quello allora a più alta densità criminosa) che vale la pena affidarsi più al volere del Padre celeste, che alle direttive dei parrini di questo mondo.

Don David Maria Riboldi, parroco di Sant’Anna, ci tiene a ringraziare il Vice Sindaco, Manuela Maffioli, «che verrà a portare i saluti dell’amministrazione e a celebrare la (ri)nascita del Teatro S.Anna, da tanti anni fermo e senza una sua programmazione teatrale. Sono grato al neonato gruppo dei volontari della Parrocchia, che si è dato da fare con grande energia, per dare nuova vita alla struttura, ottemperando alle norme fiscali e sulla sicurezza: ci auguriamo che gli sforzi sostenuti siano premiati da una bella sala piena, venerdì questo e in tutti i prossimi spettacoli».

Il costo del biglietto è di 10 euro.