“L’acqua del Lago di Varese è in costante miglioramento”

E’ stata un’importante occasione per fare il punto della situazione del risanamento del lago di Varese “Il lago che Vogliamo” evento, connesso al 4° Forum regionale per lo Sviluppo sostenibile, che si è svolto sul lungolago “Isolino Virginia” di Gavirate.

Durante la giornata di studi sono state presentate le attività e i risultati conseguiti durante il quarto anno di attivazione dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale, e le informazioni sulla prosecuzione delle attività dell’AQST per il prossimo triennio 2024-2026, approvate dal Collegio di Vigilanza.

All’incontro erano presenti il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, il vicepresidente del consiglio regionale Giacomo Cosentino, l’assessore all’ambiente Giorgio Maione, il presidente della provincia Marco Magrini e i rappresentanti dei comuni rivieraschi.

«Il Lago di Varese è in costante miglioramento dal punto di vista ambientale – ha dichiarato l’assessore regionale lombardo all’Ambiente, Giorgio Maione – Ora vogliamo contribuire a sviluppare anche la sfera socio-economica del territorio: siamo partiti da una situazione oggettivamente difficile, ma con determinazione stiamo raggiungendo tutti gli obiettivi. La Regione Lombardia ha investito 10 milioni di euro per rendere questo lago uno dei più controllati e sicuri al mondo. Dal 2019 raccogliamo e lavoriamo sulle istanze provenienti dai 30 soggetti sottoscrittori e dal territorio. Un lavoro che non si poteva fermare e che per altri tre anni ci vedrà impegnati al 100% per migliorare non solo la qualità delle acque, ma anche l’ecosistema di riferimento».

«Negli anni abbiamo portato avanti un’idea: i nostri laghi sono sicuramente un patrimonio naturalistico da valorizzare, ma anche un luogo nel quale vivere, svolgere attività e, quindi, anche un importante volano sociale ed economico – ha aggiunto Giacomo Cosentino – Grazie all’attenzione del Presidente Fontana la giunta regionale ha voluto scommettere sullo sviluppo del lago di Varese e delle aree limitrofe e anche il Consiglio Regionale ha fatto la sua parte, stimolando l’inizio del percorso e impegnando risorse. Si è quindi dato vita a un reale accordo per il lago di Varese che ha coinvolto decine di soggetti, che ci hanno creduto e che, grazie al lavoro scientifico e politico svolto in questi anni, oggi possiamo presentare i risultati ottenuti e mettere a terra con ancora più convinzione i prossimi investimenti. In questo caso anche Varese ha saputo fare quadrato, lavorando in silenzio, senza troppi individualismi e senza rincorrere la visibilità mediatica. Questo è il metodo corretto nel quale continuiamo ad investire».

AQST LAGO DI VARESE, ACCORDO PROROGATO PER ALTRI TRE ANNI

Il primo quadriennio dell’AQST è giunto al termine e con il consenso di tutti i soggetti partecipanti è stato deciso di prorogare l’accordo per altri tre anni in modo da raggiungere obiettivi di qualità sempre più soddisfacenti, sia dal punto di vista ambientale che socio-economico, per l’area del lago di Varese. Nel Collegio di Vigilanza odierno è stato approvato l’atto integrativo per la prosecuzione dell’AQST per il prossimo triennio 2024-26: la stima di budget è di 11.750.000 euro, di cui Regione dovrebbe farsi carico di una quota rilevante in occasione del prossimo bilancio (è previsto un cofinanziamento regionale di 9.500.000 euro).

Il documento prevede l’avanzamento dei lavori infrastrutturali per il miglioramento del sistema fognario e la prosecuzione del funzionamento dell’impianto di prelievo ipolimnico. Un impianto messo in funzione nel 2020 che ha permesso di velocizzare il processo di risanamento delle acque del lago, asportando dal fondo sostanze inquinanti come fosforo e ammoniaca. Nel 2023 sono state asportate, fino ad oggi, 1,5 tonnellate di fosforo, 11 tonnellate di azoto e 6,2 tonnellate di ammoniaca. In accordo con il Comune di Biandronno sarà inoltre installato un impianto fotovoltaico con l’obiettivo di contribuire al fabbisogno energetico per il funzionamento dell’impianto.

L’impegno prevede anche il monitoraggio integrato ai fini della balneazione, un sistema in grado di allertare in caso di fioriture algali in corso e il monitoraggio della qualità delle acque, che «Risulta in costante miglioramento». Interventi sono previsti anche per la tutela della biodiversità del Lago di Varese, per la valorizzazione delle sponde lacustri e per la comunicazione rivolta ai cittadini.