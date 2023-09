L’ambizioso Alcione al “Franco Ossola” ma il Varese è in cerca di riscatto

È stata una settimana intensa per il Città di Varese, che dopo la vittoria sulla Lavagnese ha conosciuto la prima sconfitta in campionato sul campo del Borgosesia. Al prossimo impegno – domenica 24 settembre ore 15.00 – per la quarta giornata, al “Franco Ossola” arriverà un Alcione ambizioso e grande favorito per la vittoria finale. I biancorossi di mister Corrado Cotta però hanno voglia di rifarsi dopo il passo falso di Borgosesia, come spiega lo stesso allenatore: «Non mi è ancora passata – commenta il tecnico biancorosso -, dal mio punto di vista si poteva quantomeno non perdere e dare continuità di risultato, sarebbe stato importante. L’impressione è che ci siamo fatti gol da soli in maniera rocambolesca ma questo deve fare parte del passato e la squadra ha capito che in certe situazioni ci si deve adeguare al più presto. Siamo un po’ arrabbiati e giovedì ci siamo allenati per rivedere gli errori».

Guardando alla prossima gara, mister Cotta non ha timori referenziali nei confronti della squadra di mister Giovanni Cusatis: «L’Alcione gioca assieme da anni, fino a due mesi fa ambiva alla categoria superiore, è ben allenata e ha dichiarato che vuole migliorare la posizione dell’anno scorso e se non sbaglio sono arrivati secondi. Quindi sono consapevoli di avere un obiettivo chiaro e una squadra importante, e ci aspettiamo una squadra che arriva per fare la partita. Però a volte quando arriva la squadra importante è uno stimolo in più per fare la partita, ribattere colpo su colpo e sbagliare il meno possibile. Grande rispetto, ma noi dobbiamo cercare di rimediare al passo falso di mercoledì. Per questo conterà la prestazione: al 99 percento se giochi bene arriva il risultato».

Sul fronte mercato, ieri è stato completato il tesseramento di Federico Furlan, mentre per l’attaccante Sindrit Guri la società è fiduciosa di aver fatto la mossa giusta e che settimana prossima possa finalmente arrivare il “sì”. «Furlan giocherà – spiega mister Cotta – per la disponibilità che ha sempre dato da quando si è unito al gruppo. Ci tiene, vuole far bene e per lui non è stata una scelta di comodo ma ben voluta. Un posto in campo glielo troviamo, anche perché la prima cosa è sistemare gli under, mentre in attacco non ci sarà ancora Di Maira ma rispetto alla formazioni sto ancora facendo un po’ i calcoli».

La gara è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident e Finazzi Serramenti (GUARDA QUI). Grazie alla diretta vi racconteremo la cronaca dell’incontro azione per azione, preceduta da tutte le notizie del pre-partita e a seguire foto, pagelle, racconto e voci dei protagonisti. Potrete interagire in tempo reale commentando o con l’hashtag #DirettaVn sui social.