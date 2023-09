L’amministrazione di Vedano Olona rassicura i cittadini: “La nuova piazza S. Maurizio non perderà i suoi tigli”

Mentre si avvicina il momento di iniziare i lavori per la ristrutturazione di piazza San Maurizio, inizia a manifestarsi anche sui social del paese il timore che il progetto presentato lo scorso 8 luglio preveda l’abbattimento degli alberi di tiglio che da decenni ombreggiano la piazza.

Sulla questione è intervenuto oggi sulla pagina Facebook “Sei di Vedano se…” il vicesindaco Vincenzo Orlandino che ha voluto – spiega – “sgombrare il campo da ogni equivoco”.

“I lavori di piazza San Maurizio prevedono il mantenimento di 5 alberi dei 6 presenti – scrive Orlandino – La nostra posizione è stata da sempre quella di preservare l’alberatura attuale a meno che questa non rappresenti un pericolo per l’incolumità delle persone”.

A far nascere il timore di una scelta “drastica” rispetto agli alberi esistenti, era stata nel corso della presentazione di luglio una valutazione tecnica del progettista, che aveva detto “sarebbe più opportuno tagliarli tutti e piantarne di nuovi, per evitare – in caso di malattia delle piante che hanno già una certa età – di dover intervenire sulla nuova pavimentazione”. Una posizione non condivisa dalla Soprintendenza, per la quale gli alberi fanno parte della monumentalità della piazza, ma anche dalla maggioranza.

Sulla questione alberi la valutazione dipende anche dallo stato di salute dei tigli. Su questo aspetto, Orlandino spiega che la nuova pavimentazione della piazza con cubetti di porfido di Cuasso posati a secco dovrebbe migliorare la salute dei tigli: “Questa è una scelta materica importante in quanto restituiamo permeabilità al terreno così come previsto dalla normativa sulla invarianza idraulica e rimuovendo l’asfalto andremo a migliorare la salute stessa delle piante presenti che, anziché essere strozzate come lo sono ora dall’asfalto presente, potranno nuovamente respirare e consolidare il loro stato di salute”.

L’intervento del vicesindaco suona come un impegno concreto, che punta a chiarire la questione a tutti i cittadini ma anche a spegnere sul nascere una polemica che a meno di un anno dalle elezioni potrebbe essere cavalcata con successo dall’opposizione: “Chi in questi giorni strumentalmente diffonde informazioni assolutamente non veritiere lo fa chiaramente con l’intento di screditare l’amministrazione su un’opera strategica per il nostro centro storico – dice Orlandino senza mezzi termini – Una vera piazza, fruibile soprattutto a piedi (senza auto), rinnovata ma rispettosa della sua storicità, mentre oggi è un parcheggio per le auto. A chi ha mosso critiche sulla questione posti auto vorrei ribadire che l’intervento fatto in piazza Chiara Lubich, distante meno di 30 metri da piazza San Maurizio, con la creazione di nuovi parcheggi è stato propedeutico proprio al progetto della nuova piazza”.