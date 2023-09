Apertura straordinaria del Magazzino delle Mamme in cerchio a Daverio

Sabato 30 settembre dalle ore 10 alle 12 il magazzino propone mobili, attrezzatura e accessori per l’infanzia usati ma in ottimo stato per finanziare progetti di sostegno alla genitorialità

Le Mamme in cerchio hanno organizzato per la mattinata di sabato 30 settembre, dalle ore 10 alle 12, un’Apertura straordinaria del Magazzino dello Stendipanni, il mercatino solidale il cui ricavato è interamente devoluto in progetti a sostegno delle famiglie e della genitorialità.

Nel magazzino tanti mobili, attrezzature e accessori per l’infanzia, come lettini, fasciatoi passeggini, seggiolini d’auto e tutte quelle cose indispensabili nei primi anni di vita dei bambini usati ma ancora in ottimo stato.

Il Magazzino dello Stendipanni è a Daverio, in via Roma 57.