L’Arcobaleno di Nichi ha portato ad Arcisate magia, sport e solidarietà

Non sono bastati 600 passaporti a diplomare le centinaia di bambini che hanno partecipato a giochi, laboratori e lezioni di magia al parco Lagozza di Arcisate, trasformato nel weekend in una piccola Hogwarts. Tutto merito de L’Arcobaleno di Nichi, “School of magic” edition, che ha battuto ogni record coinvolgendo oltre 6000 persone in una festa fatta di colori, spettacoli, sport, concerti, solidarietà e tanta allegria per ricordare con gioia Nicholas Bertolla, bambino scomparso a 9 anni per una grave leucemia.

Scopo della manifestazione benefica è contribuire a realizzare in suo nome la Casa Arcobaleno: appartamenti in cui ospitare le famiglie dei bambini ricoverati al Day Center oncoematologico pediatrico dell’Ospedale Del Ponte, «perché avere la famiglia unita e vicina nel percorso di cura significa salire il primo gradino verso la guarigione». Per questo l’intero ricavato della festa sarà donato a Fondazione Giacomo Ascoli per il progetto “Il Faro” di Via Largo Flaiano a Varese, un approdo sicuro per chi si prende cura dei bambini oncologici: famiglie, ricercatori, specializzandi e associazioni.

Alla festa ha partecipato anche la voce del Milan a San Siro, l’attore Germano Lanzoni che ha presentato la formazione dei Mastini dell’Hockey Varese, vincitori di campionato e coppa Italia nell’ultima stagione e da sempre sostenitori de L’Arcobaleno di Nichi. Le loro divise hanno colorato la manifestazione tra pozioni, bacchette e scope volanti che hanno divertito grandi e piccini.



«Giochi, lezioni di magia e rapaci hanno conquistato i bambini che sono rimasti a bocca aperta, la cucina ha battuto ogni record con oltre 1500 comande ed è andato molto bene anche il merchandising – raccontano soddisfatti i genitori di Nicholas -. Ringraziamo di cuore tutte le persone che hanno partecipato all’evento rendendo davvero bellissima questa festa dedicata a Nichi».

Oltre ai bambini e alle famiglie che hanno partecipato numerosi alla festa, un ringraziamento particolare va ai centocinquanta volontari che l’hanno resa possibile, inclusi gli animatori dei Cuorieroi e Il Cappellaio Matto, i volontari di Fondazione Giacomo Ascoli e i falconieri di Terra Incatata.

Molto apprezzate anche la cucina e le specialità alla griglia di Vincenzi’s finest BBQ e tutta la sua brigata, gli aperitivi di Skizzo del Balthazar e Manifattura Italiana Spiriti, Dj Dos & Pisa e la musica live dei nEver Greed e McChicken Show. Un grazie speciale anche a Protezione civile, Vigili del fuoco in pensione e a tutti gli sponsor, nuovi e consolidati, che hanno collaborato attivamente con materiale, contributi e premi.

Aggiornamenti sui vincitori di giochi e sottoscrizioni a premi saranno pubblicati a breve sui canali social de @L’Arcobaleno di Nichi.