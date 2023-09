“Lasciati ispirare”: ecco la nuova stagione del Teatro di Varese

Get Inspired. Lasciati ispirare. Questo il motto della stagione 2023/2024 del Teatro di Varese, presentata lunedì sera al primo piano dello stabile di Piazza Repubblica. Si conferma un cartellone ricco e variegato dove spiccano i nomi della prosa, in collaborazione con il Comune di Varese, con Federico Buffa, Edoardo Leo, Biagio Izzo, la Carrozzeria Orfeo. Tanta comicità, con il ritorno di Andrea Pucci, Pio e Amedeo, Maurizio Battista, Giuseppe Giacobazzi, Katia Follesa e Angelo Pisani. La musica con Vinicio Capossela, Max Gazzè, Elio e Le Storie Tese, Sergio Caputo, James Senese. La commedia e il balletto, senza dimenticare i musical più acclamati del momento. Ma non solo.

Questi sono solo alcuni dei nomi degli 80 appuntamenti proposti: «Una nuova stagione, di cui siamo molto contenti – ha esordito Filippo De Sanctis, direttore del teatro, seduto accanto a Alessandro De Luigi al suo terzo anno di gestione con la AD Management -. Get Inspired è il filo conduttore, elemento coerente della scelta artistica ed organizzativa di ogni esperienza targata AD Management che si sta confermano una realtà forte e solida, sempre più attiva sul territorio. Proprio oggi abbiamo presentato anche la stagione del Tirrinanzi di Legnano, ma siamo anche reduci da una estate di successi proprio nella Città Giardino. La nostra promessa al pubblico è di una offerta di qualità ed un invito a lasciarsi ispirare dal teatro e dalle sue emozionanti proposte».

Presente anche il sindaco di Varese Davide Galimberti che ha sottolineato la volontà dell’amministrazione di sostenere una realtà: «Capace di investire sul territorio, dove c’è un pubblico che risponde a buone proposte, raggiungendo la città anche fuori dalla provincia di Varese. Un fatto che guardiamo con grande attenzione. Continueremo a farlo anche per il prossimo autunno e inverno, ma anche per l’estate».

A sottolineare la collaborazione tra pubblico e privato anche l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia che si è soffermato in particolare modo sulla stagione di prosa, finanziata dal comune: «È importante collaborare per la creazione di un nuovo pubblico, per fare in modo che ci sia un percorso che porti anche le nuove generazioni a teatro. Per questo abbiamo scelto spettacoli di prosa innovativi e contemporanei». Ecco quindi che vengono annunciati nomi come la Carrozzeria Orfeo, tra le più acclamate e premiate degli ultimi anni, lo spettacolo Accabadora, tratto da libro di Michela Murgia ma anche l’arrivo di attori conosciuti soprattutto per il grande schermo come Edoardo Leo.

E sottolinea: «Il teatro fa bene, a livello sociale e culturale, ma anche economico. Lo abbiamo visto questa estate. E non parlo solo della proposta ai Giardini Estensi, ma anche delle rassegne che si sono svolte in contemporanea, come Tra Sacro e Sacro Monte, che hanno registrato il tutto esaurito. La temuta sovrapposizione di rassegne ha rilevato che invece possiamo calare l’asso insieme: la differenza del successo è fatta dalla qualità della proposta».

La grande novità di questa stagione poi, è la presenza in cartellone di un ciclo di interventi riguardanti la psicologia: in calendario ci sono spettacoli di alcuni psicoterapeuti, psicologi e psicoanalisti tra i più seguiti dei nostri tempi. A partire dallo psichiatra e saggista Paolo Crepet che porterà in scena il suo spettacolo conferenza “Prendetevi La Luna”; un’occasione di confronto sui temi come l’educazione, la famiglia, i giovani al fine di dare uno strumento per orientarsi oltre la coltre di nubi che oscurano la luna, ovvero la speranza; lo psichiatra e psicoanalista Vittorio Lingiardi sarà protagonista con una lezione serale per parlare dell’onirico a partire da un sogno per ragionare sui modi in cui, nel corso dei secoli, abbiamo cercato di catturare i sogni mentre loro svanivano; lo psicoanalista e saggista Massimo Recalcati affronterà il tema del rapporto della vita umana con l’esperienza traumatica della perdita; il filosofo e psicanalista Umberto Galimberti dell’IO e Noi e dell’opera d’arte che e’ l’Amore.

Sempre nell’ambito della psicoterapia, una particolare proposta che vede protagonisti sul palco gli attori Nancy Citro e Roberto Tavella che con lo psicoterapeuta Gerry Grassi: l’intento è quello di unire il teatro con alcune dinamiche tipiche della terapia di coppia, sul palco gli attori, che incarnano una coppia, vengono diretti da uno psicoterapeuta, il Dott. Grassi, che muoverà la loro storia sottolineandone i momenti cruciali e mandando avanti e indietro il tempo per vedere come le cose sarebbero potute cambiare facendo scelte diverse.

Ancora nell’ambito della psicologia ci saranno due incontri dedicati a temi specifici durante i quali sarà possibile una interazione con i relatori. I temi saranno “Depressione e Dipendenze” e “Disturbi d’Ansia”. Questi due incontri, con inizio alle ore 19.00, saranno condotti dall’equipe del Centro Jonas Varese diretto dal psicoterapeuta dott.ssa Erika Minazzi, presente in conferenza, e si svolgeranno nel ridotto del Teatro di Varese.

Al Teatro di Varese anceh due le serate speciali con Katia Follesa e Angelo Pisani, apprezzatissimi anche lo scorso anno: la prima giovedì 19 ottobre con “C’è da ridere”, spettacolo di beneficenza che vedrà con loro sul palco Paolo Kessisoglu e tanti altri amici artisti. Il ricavato sarà devoluto all’Associazione C’è Da Fare ETS a sostegno dei giovani. L’altro appuntamento con l’acclamata coppia Follesa e Pisani sarà il 31 dicembre, per uno speciale Capodanno nella magica atmosfera del Teatro di Varese.

LA PROSA

Come annunciato la stagione di prosa ha una programmazione innovativa che vede spettacoli di narrazione come “Ti racconto una storia” con Edoardo Leo o “La milonga del fùtbol” con Federico Buffa, passando a titoli come “Accabadora” dal romanzo di Michela Murgia che vede la regia di Veronica Cruciani tra le figure di spicco a livello nazionale, apprezzata da critica e pubblico, allo spettacolo “Il Vajont di tutti” di Andrea Ortis. Non una proposta classica, ma attuale senza che dalla narrazione alla drammaturgia passa al teatro interattivo, quello di “Terapia di Coppia” con Grassi-Citro-Tavella, fino alla commedia con “Scusa ti posso richiamare” con Vanessa Incontrada, Fabio Pignotta e con Fabio Avaro, Siddharta Prestinari e Nick Nicolosi, e con “Balcone a 3 piazze” con Biagio Izzo.

Gli spettacoli della Stagione Teatrale 2023/2024

Con una grande varietà di proposte, la nuova stagione teatrale partirà sabato 14 ottobre con lo scrittore, comico e conduttore tv Barbascura X, e, fino alla prossima primavera, ospiterà grandi spettacoli ed artisti tra cui, oltre quelli già citati, Andrea Pucci, Arturo Brachetti, Pio e Amedeo, Teo Mammucari, Enrico Brignano, Francesco Cicchella, Max Angioni, Sergio Caputo, Ginevra Fenyes, Geppi Cucciari, Stefano De Martino, Elio e le Storie Tese, Debora Villa, I Legnanesi, il musical Il Gruffalo’, il musical Ratapunzel con Lorella Cuccarini, Giuseppe Giacobazzi, il Balletto di Milano con Lo Schiaccianoci, Vinicio Capossela, Chiara Anicito, Corinna Grandi, Gabriele Abis e Stella Falchi “Casa Abis”, Maurizio Battista ed ancora Awed, Dadda, Dose, DSL Dire Straits Legacy, La Notte del Gospel, XMAS Carol, Giovanni Allevi, Max Gazzè, lo spettacolo Gens D’Ys an Irish Christmas Tale un racconto di Natale in danze e musica irlandese, il musical Sister Act, Queenmania, Antonio Ornano, Enrico Bertolino, Loredana Berte’,Canto Libero omaggio alle canzoni di Battisti e Mogol, OPEN di Daniel Ezralow, I Musici di Francesco Guccini, Angelo Branduardi, Massimo Ranieri, Fabio Concato, Enrico Bertolino, il musical Chicago,il musical La Bella e la Bestia, il musicalSette spose per sette fratelli, Biagio Izzo, Vincenzo Albano, lo spettacolo di Carrozzeria Orfeo “Salveremo il mondo prima dell’alba”, Shakespeare in rock, Fame Saranno Famosi The Broadway Musical, Gabriele Cirilli, Vittorio Pettinato, Vincenzo Schettini, James Senese, Le Mille Bolle Magiche, Symphonika on the rock, Morricone Film History, Big One – The European Pink Floyd Show,PFM, Dario Cassini.

Per tutte le informazioni: www.teatrodivarese.com / telefono 0332482665 (solo per informazioni). Biglietti spettacoli stagione teatrale: circuito Ticketone o presso la biglietteria del Teatro di Varese – Piazza della Repubblica , Varese

orari biglietteria:

LUNEDÌ: CHIUSO

MARTEDÌ: 10:30 – 15:00

MERCOLEDÌ: 16:00 – 19:00

GIOVEDÌ: 10:30 – 15:00

VENERDÌ: 16:00 – 19:00

SABATO: 15:00 – 19:00

DOMENICA: CHIUSO

*La biglietteria è aperta anche nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio dell’evento.