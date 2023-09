L’assessore alla Cultura di Regione Lombardia Caruso in visita a Castelseprio e Torba

L’Assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Francesca Caruso oggi ha fatto visita al parco archeologico di Castelseprio-Torba, patrimonio Unesco “Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.c.)” per una visita di carattere storico-culturale che è iniziata dagli scavi aperti nella Basilica di S. Giovanni, dove gli archeologi dell’Università Padova guidati dal prof. Brogiolo e dalla prof.ssa Chavarria Arnau, hanno illustrato i lavori degli ultimi giorni, in particolare sulle tombe ritrovate all’interno della Basilica.

Si è proseguito poi nella visita del museo “Antiquarium” dove sono esposti molti degli oggetti affiorati negli ultimi anni a Castelseprio e successivamente ci si è recati a vedere gli affreschi della Chiesa di S. Maria Foris Portas, pitture di notevole importanza artistica che sono stati motivo trainante per l’assegnazione del riconoscimento Unesco. Si è poi proseguito per il Monastero di Torba, di proprietà del FAI e facente parte dello stesso Sito Unesco per completare la visita.

Il sindaco Silvano Martelozzo ha voluto ringraziare l’assessore per l’attenzione posta al sito archeologico e, insieme a lei, ha ringraziato «per la partecipazione alla bella giornata al Parco di Castelseprio/Torba, la direttrice della Direzione Regionale Musei dott.ssa Daffra, il direttore del Parco Archeologico Arch. Aiello, la responsabile degli scavi archeologici dott.ssa Masseroli, la responsabile della gestione del Monastero di Torba dott.ssa Gasparini e il collega Sindaco Fedre di Gornate Olona».