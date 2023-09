L’assessore Bertolaso assicura: “Nessuna chiusura negli ospedali della Valle Olona”

Nessun reparto sarà chiuso nei reparti dell’Asst Valle Olona. La situazione dei presidi di Busto, Gallarate e Saronno sono stati al centro del dibattito in Commissione sanità del Pirellone. L’Assessore regionale con delega al Welfare Guido Bertolaso ha garantito l’impegno di Regione Lombardia per mantenere attivi i tre presidi nella rete di ospedali per acuti.

Emanuele Monti, Presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia e già Presidente della Commissione Sanità ha commentato: «Alle critiche strumentali da parte della sinistra rispondiamo con i fatti. Attualmente, nel presidio di Busto Arsizio tutti i reparti sono aperti. Nel presidio di Gallarate sono stati temporaneamente chiusi i posti letto di Gastroenterologia mentre in quello di Saronno, i posti letto di Ortopedia sono temporaneamente chiusi prevedendone la riapertura completa prevista entro la fine dell’anno. Quindi nessuna chiusura anzi i due reparti temporaneamente chiusi saranno riaperti il prima possibile. Inoltre, l’ASST Valle Olona si impegna a mantenere aperti tutti i canali per il reclutamento di personale e collaborerà con altre ASST e cooperative per garantire la continuità dei servizi. Dal canto suo, Regione Lombardia conferma il proprio impegno nel mantenere attivi i presidi di Saronno, Busto Arsizio e Gallarate nella rete ospedaliera per acuti collaborando attivamente come fatto negli ultimi anni con i Sindaci del territorio. Bene, quindi, le notizie di oggi riportate da Bertolaso, vigilerò – ha sottolineato Monti – sulle direzioni generali e sui dirigenti affinché queste indicazioni vengano rigorosamente rispettate».

Per dimostrare l’impegno di regione, Bertolaso ha elencato una serie di iniziative:

A) Reclutamento del Personale: l’azienda ha emesso numerosi bandi pubblici negli ultimi tre anni per le discipline mediche, anche se i reclutamenti restano ancora insufficienti. Ulteriori bandi sono in programma, e sono in corso avvisi pubblici sia per assunzioni a tempo determinato che per contratti di collaborazione libero-professionale.

B) Incentivazione del Personale: l’ASST Valle Olona ha attivato diverse iniziative per incentivare il personale medico e del comparto sanitario.