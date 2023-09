L’associazione Anni Verdi di Casciago si rinnova e riparte con nuovi corsi

Una nuova sede, un nuovo direttivo e nuovi corsi in partenza il prossimo 15 ottobre. L’associazione Anni Verdi di Casciago riparte con un’offerta ampia e tante novità in programma.

Nata nel 2008 per desiderio di alcune volontarie che credevano nelle potenzialità, nella forza e nella tenacia delle persone “non più giovani”, col tempo l’associazione è cresciuta fino ad arrivare negli anni ad avere oltre 600 soci. Anni Verdi è affiliata ad ANCeSCAO provinciale (e nazionale) ed è iscritta al terzo settore.

Come previsto dallo statuto il consiglio direttivo è stato rieletto e rinnovato il 23 settembre e sin da subito i nuovi consiglieri si sono impegnati a mantenere saldi i principi voluti dai predecessori, cercando di introdurre nuove iniziative in collaborazione con l’amministrazione comunale e le altre associazioni del territorio.

L’associazione Anni Verdi, grazie alla collaborazione e al sostegno dell’amministrazione comunale di Casciago, ha rinnovato la convenzione per l’utilizzo degli ambienti incrementandone gli spazi così da permettere di disporre di una sede sociale in Largo de Gasperi con ingresso da via Trieste. Tra le proposte dei corsi autunnali le lingue (inglese, spagnolo e francese), informatica, pittura, ricamo, burraco, ballo di gruppo e tanto altro.

La sede sarà operativa entro un paio di settimane, sicuramente per l’inizio dei corsi: «Parte degli arredi sono stati donati dalle Suore Orsoline che purtroppo hanno lasciato Casciago e a cui va il ringraziamento dell’associazione – spiegano le nuove dirigenti di Anni Verdi -. Tra le attività che Anni Verdi vorrebbe introdurre ci sarebbe l’apertura del Centro Anziani presso la nuova sede, così da permettere a tutti i cittadini non più giovani di avere un luogo d’incontro settimanale dove poter passare qualche ora socializzando e intrattenendo rapporti d’ amicizia».