Lati spa di Vedano Olona premiata con Medaglia d’oro Ecovadis per sostenibilità e responsabilità sociale

Lati Industria Termoplastici spa di Vedano Olona celebra il terzo anno consecutivo di successo con la prestigiosa medaglia d’oro da EcoVadis, dimostrando il suo impegno continuo verso la sostenibilità e la responsabilità sociale di impresa. (nella foto l’impianto fotovoltaico dello stabilimento di Gornate Olona)

Sin dal 2014, Lati misura le proprie performance in materia di sostenibilità attraverso la piattaforma di valutazione ESG (Enviromental, Social e di Governance) di EcoVadis, uno dei sistemi di valutazione più riconosciuti a livello internazionale, per aumentare l’impatto positivo dell’azienda sull’ambiente, sulle persone e sulla società. EcoVadis valuta le performance sostenibili delle aziende nelle categorie ambiente, pratiche lavorative e diritti umani, etica e acquisti sostenibili, assegnando un punteggio da 0 a 100. Inoltre, fornisce una dettagliata scorecard con commenti specifici per identificare le aree di miglioramento.

Nel 2021, Lati ha ottenuto la medaglia d’oro, e nel 2023 ha ulteriormente migliorato il proprio punteggio di 5 punti, passando da 68/100 a 73/100. Questo risultato ha posizionato l’azienda nel ristretto 4% delle imprese valutate da EcoVadis che ha conseguito i punteggi più elevati nel suo settore di appartenenza. Un miglioramento reso possibile grazie all’impegno di Lati spa verso la decarbonizzazione e la lotta al cambiamento climatico, fattori che hanno contribuito a migliorare i punteggi nelle categorie ambiente e acquisti sostenibili.

La ceo di Lati spa, Michela Conterno, ha dichiarato: “Il riconoscimento ottenuto da EcoVadis rappresenta per Lati non solo la conferma dei nostri sforzi, ma anche uno stimolo a perseguire con determinazione gli obiettivi di sostenibilità, grazie al contributo di tutte le persone dell’Azienda”.

