L’Atletico Cedrate si presenta al nuovo campionato da campione d’Italia Pgs

Lo scorso anno si sono laureati campioni d’Italia Pgs nel volley misto e quest’anno ragazzi e ragazze dell’Atletico Cedrate sono pronti a tornare in campo.

Nel 2024 l’Atletico Cedrate festeggia dieci anni, essendo nato nel 2014, nel quartiere di Cedrate, a Gallarate, nell’ambito dell’oratorio San Giovanni Bosco, «dove giovani e genitori si sono impegnati a creare un ambiente in cui, grazie allo sport, si potesse imparare che la vita è un gioco di squadra e i traguardi importanti si raggiungono insieme».

Nell’anno appena passato la squadra Libera Mista di volley ha portato il nome dell’Atletico Cedrate al massimo livello nel campionato delle squadre Pgs (Polisportive Giovanili Salesiane): il 3 giugno 2023 la compagine gallaratese si è infatti laureata Campione d’Italia Pgs, battendo nella finalissima – giocata a Sant’Andrea Apostolo dello Ionio (Catanzaro) – i siciliani e le siciliane dello Sport Volley Letojanni.

Un bel riconoscimento per una realtà che, in quasi dieci anni, è diventata ben articolata.

«Inizialmente – spiegano – la proposta formativa era legata solo al calcio, e si è poi allargata alla pallavolo; attualmente l’Atletico Cedrate è una realtà che vanta quattro categorie giovanili, un gruppo amatoriale e la Libera Mista, la cui squadra ha portato a casa non solo il prestigioso trofeo nazionale, ma anche quello della regione Lombardia e ultimo in ordine di tempo anche quello della Provincia di Varese».

Altrettanto bene si sono comportate le categorie inferiori con il primo posto u12 e quarto posto u13, sempre nel campionato provinciale e piazzamenti di tutto rispetto anche per le squadre u16.

«Questa è la dimostrazione che non sono necessarie ingenti somme di denaro o campioni affermati per ottenere quelle soddisfazioni personali e di squadra che solo lo sport può dare, anche a livello locale, se ci sono l’impegno di tanti volontari, il lavoro, la dedizione e la passione. Il gruppo unito la società coesa i valori etici e sportivi appresi dall’ambiente oratoriano seguendo le linee guida dettate da S. Giovanni Bosco, che dà il nome anche al nostro oratorio saranno un punto di partenza, un volano per la nuova stagione già alle porte».