Lavori di ristrutturazione al liceo Frattini di Varese: gli studenti iniziano in DAD

Partenza “da remoto” per gli studenti del liceo Frattini di Varese che questa mattina, martedì 12 settembre, hanno dovuto riaccendere i propri computer per collegarsi in DAD alla scuola.

Il cantiere aperto all’artistico per lavori di ristrutturazione, infatti, non si è concluso in tempo e le aule non sono ancora agibili per riaccogliere gli iscritti.

Per le prime due settimane, quindi, solo una porzione della scuola sarà utilizzabile e accoglierà i neo iscritti delle classi prime e gli studenti dei corsi serali.

Gli altri dovranno ritornare alla didattica a distanza. Oggi, primo giorno di scuola, le lezioni partiranno con orario ridotto alle 14.

Il cantiere aperto dalla Provincia avrebbe permesso la rotazione degli studenti nelle classi : « Entro due settimane – assicura il consigliere provinciale con delega all’Istruzione Carmelo Lauricella – il cantiere strutturale sarà concluso. Salvo imprevisti. Rimarrebbero alcune opere sugli impianti ma l’intervento verrà eseguito anche di sabato e di domenica per limitare al massimo i disagi alle attività scolastiche».

Si dice più ottimista sui tempi di rientro “normale” il dirigente reggente Santo D’Angelo: « In questo momento ho solo 8 aule a disposizione. Con il collegio docenti, abbiamo scelto di accogliere solo gli iscritti di prima. La ditta che sta eseguendo i lavori mi ha assicurato che, se non ci saranno intoppi, già il prossimo sabato le aule del secondo piano saranno ultimate. Ho dato disposizione di essere pronti per le pulizie così, dal 18 o 19 settembre, queste 10 classi saranno utilizzabili e potrà essere organizzata la rotazione degli studenti che tornerebbero tutti a scuola. Poi dal 23 saranno consegnate anche le classi del primo piano con la fine del cantiere. In questo modo le attività potranno partire tutte. Magari occorrerà attendere ancora qualcosa per i laboratori, ma la scuola potrà accogliee tutti gli iscritti».

Stessa partenza da remoto per gli iscritti dell’Ite Tosi di Busto Arsizio dove le lezioni in presenza partiranno la prossima settimana.