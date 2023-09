Lavori lungo la tratta ferroviaria Ternate Laveno: previste cancellazioni dal 18 settembre al 7 dicembre

Lavori sulla tratta ferroviaria Gallarate e Besozzo, RFI annuncia modifiche ai collegamenti ferroviari.

Dal prossimo 18 settembre e fino al 6 ottobre, dal lunedì al venerdì, eccetto i festivi, per lavori di manutenzione programmata nella tratta Ternate – Laveno, sarà cancellato il treno in partenza da Gallarate alle 8.19 il cui arrivo a Luno è previsto alle 9.15. Verrà sostituito da un autobus che effettuerà tutte le fermate previste dal treno.

Cancellazione anche per il collegamento delle 8.05 in partenza da Milano Porta Garibaldi e atteso a Luino alle 9.43. La corsa verrà effettuata da un treno che far un percorsi alternativo passando da Sesto Calende e Ispra con fermata straordinaria a Vergiate. Previsto aahche un bus da Gallarate a Luino con tutte le ferite del treno.

Dal 18 settembre al 7 dicembre, invece, verrà cancellato il treno in partenza da Luino all 8.45 e atteso a Gallarate alle 9.35. In sua vece un treno che effettuerà la tratta alternativa via Sesto Calende e Ispra e un bus che effettuerà tutte le fermate del treno soppresso. In quest’ultimo caso la modifica dovuta a lavori in programma dal 9 al 7 dicembre di manutenzione programmata tra Gallarate e Besozzo.