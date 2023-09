“Le Fiamme Gialle al servizio dei cittadini e dell’imprenditoria”

Il 27 settembre 2023 il Comandante Regionale Lombardia della Guardia di Finanza – Generale di Divisione Giuseppe Arbore – ha effettuato una ispezione e, contestualmente, una visita ispettiva al Comando Provinciale di Varese ed ai Reparti in sede nonché alla Compagnia Gallarate.

Ricevuto dal Comandante Provinciale, Generale di Brigata Crescenzo Sciaraffa, l’ufficiale Generale ha incontrato il prefetto di Varese, dottor Salvatore Rosario Pasquariello ed i vertici dell’Autorità Giudiziaria di Varese e delle forze di polizia.

Al termine delle visite, nella caserma “Fin. M.A.V.M. Aniceto Verdecchia” – sede del Comando Provinciale, il Giuseppe Arbore ha incontrato gli Ufficiali, i Comandanti di Reparto, una rappresentanza di militari in servizio in città e nella provincia varesina, i presidenti delle Sezioni dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I.) della Provincia di Varese ed il Rappresentante Co.Ba.R..

In questa occasione, il Comandante Regionale ha rivolto il suo saluto ai presenti ed ha sottolineato l’importanza e la delicatezza del ruolo di polizia economico-finanziaria svolto dal Corpo, per la tutela della legalità al servizio dei cittadini e dell’imprenditoria.

Nella stessa giornata, dopo aver incontrato il Presidente del Tribunale di Busto Arsizio, il Comandante Regionale ha visitato la Compagnia di Gallarate formulando ai finanzieri in servizio il suo personale ringraziamento per l’attività svolta nelle molteplici aree di competenza del Corpo e per l’efficacia dei controlli effettuati per la prevenzione ed il contrasto degli illeciti economico-finanziari.